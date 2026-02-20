TPL Imperia, Sorriento (Orgoglio Liguria): «Fondi senza precedenti, premiato il lavoro di squadra»

«Oltre 14,8 milioni di euro destinati al trasporto pubblico della nostra provincia: è un risultato storico che migliorerà concretamente la vita di chi vive e lavora nel Ponente». Con queste parole Walter Sorriento, consigliere regionale di Orgoglio Liguria-Bucci Presidente, accoglie con entusiasmo il riparto del Fondo Nazionale Trasporti 2025 approvato dalla Giunta regionale.

Il finanziamento per la Provincia di Imperia segna un record assoluto, con un incremento di 1,6 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Un'iniezione di risorse che, secondo Sorriento, è il frutto di un dialogo costante tra il territorio e i vertici di Piazza De Ferrari.

Sorriento sottolinea come dietro ai numeri ci sia un impegno quotidiano di ascolto: «I consiglieri regionali fungono da ponte, raccogliendo le istanze dei cittadini per trasformarle in azioni concrete. La vera forza di questo risultato sta nel lavoro sinergico tra Regione, istituzioni locali e rappresentanti eletti. Solo uniti si ottengono risposte reali».



Il consigliere ha rivolto un ringraziamento particolare al presidente Marco Bucci e all’assessore ai Trasporti Marco Scajola: «Grazie alla loro attenzione e alla visione della Giunta, la Liguria può intervenire con efficacia in un settore strategico. Confermo il mio impegno totale al fianco dei cittadini per monitorare che queste risorse si traducano in servizi sempre più efficienti e puntuali».