Sanremo: asfalti in pessime condizioni in molte zone della città, a marzo scattano lavori per due milioni di euro (Foto)

Sono sempre molte le lamentele di sanremesi e turisti, per le condizioni degli asfalti nella città dei fiori, in attesa dell’avvio dei lavori per il rifacimento di molti manti stradali che, da tempo hanno bisogno di un intervento.

Gli ultimi, in ordine cronologico, riguardano le zone di Valle Armea e di via Padre Semeria. Proprio la parte alta della strada, quella tra il casello della A10 ed il bivio per Coldirodi, è in condizioni davvero pessime come documentano alcune foto che abbiamo realizzato.

I problemi degli asfalti matuziani sono all’ordine del giorno regolarmente ed è uno degli argomenti più dibattuti anche sui social network. Da palazzo Bellevue arrivano rassicurazioni sull’avvio dei tre lotti che porteranno sulle strade oltre due milioni di euro, che serviranno a migliorare il transito nelle vie del centro e delle periferie.

Proprio in questo senso intende rassicurare l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella: “Stiamo lavorando con gli uffici – ha detto – per garantire la massima copertura degli interventi, in base alle segnalazioni dei cittadini ma anche dopo una serie di verifiche fatte dal nostro personale”.

Tra le strade interessate ci saranno anche via Padre Semeria, corso Marconi, via Martiri della Libertà, corso Cavallotti, via Duca degli Abruzzi, corso Mazzini e diverse altre. Questi lavori si aggiungono a quelli messi in atto nei mesi scorsi, per altri 400 mila euro, che hanno interessato corso Inglesi, zona Solaro, il sottopasso del porto e via Senatore Ernesto Marsaglia verso San Romolo.

Tre i lotti, che si sono aggiudicati altrettante ditte nel corso delle gare d’appalto. Saranno messi in atto in modo diversificato, in modo da non creare interferenze e disagi agli automobilisti. Per l’inizio dell’estate gli interventi saranno terminati.