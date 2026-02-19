Il Gaslini debutta a Sanremo con 3.000 ranuncoli solidali e una Charity Night sold out per il Nuovo ospedale (Foto)

In occasione della kermesse musicale più famosa d’Italia, Istituto Giannina Gaslini debutta per la prima volta a Sanremo con un articolato progetto di comunicazione e fundraising dedicato al Nuovo Gaslini. Protagonisti dell’iniziativa saranno 3.000 ranuncoli Pon Pon® “Giannina”, ibridati e donati da Biancheri Creazioni, proposti con offerta libera a sostegno della realizzazione del nuovo ospedale pediatrico, tramite la Fondazione Gaslininsieme ETS.

Il corner Gaslini in via Escoffier, accanto alla statua di Mike Bongiorno e a pochi passi dal Teatro Ariston, diventerà per tutta la settimana un punto d’incontro tra cittadini, turisti e solidarietà. Qui sarà possibile scoprire il nuovo ranuncolo “Giannina”, conoscere nel dettaglio il progetto del Nuovo Gaslini, incontrare volontari e ambassador, partecipare alle iniziative ludiche per i più piccoli e contribuire concretamente alla raccolta fondi. «È un vero piacere accogliere a Sanremo l’Istituto Giannina Gaslini. La scelta di portare in città un progetto di comunicazione e raccolta fondi dedicato al Nuovo Gaslini arricchisce ulteriormente il valore della manifestazione, affiancando alla musica un messaggio concreto di solidarietà verso i più piccoli», dichiarano il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni. «Questo progetto coinvolge due eccellenze: il Gaslini, simbolo di sanità pediatrica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, e i fiori di Sanremo, attraverso il ranuncolo creato da Biancheri Creazioni».

Il programma al corner Gaslini

Durante la settimana della kermesse, il corner ospiterà un fitto calendario di appuntamenti. Martedì 24 febbraio sarà dedicato alla mototerapia con Vanni Oddera, insieme all’incontro con le principesse per i più piccoli. Giovedì 26 febbraio sarà la volta di Mattia Villardita, che incontrerà pubblico e volontari per foto e momenti di condivisione. Venerdì 27 febbraio i Supereroi Acrobatici si caleranno dagli edifici di via Escoffier in uno spettacolo ad alto impatto emotivo che unirà musica, divertimento e fantasia. A supporto dell’iniziativa è prevista la collaborazione di Radio Alba. Nel corso delle giornate sono attesi anche numerosi altri amici e testimonial del Gaslini presenti a Sanremo.

Giannina, il fiore simbolo del rinnovamento

Il ranuncolo Pon Pon® “Giannina”, creato da Biancheri Creazioni per i bambini del Gaslini, è stato presentato a Euroflora 2025 con una speciale installazione a Genova, ricevendo due premi dalla giuria internazionale. Più resistente e duraturo delle varietà tradizionali, “Giannina” porta il nome della figlia del fondatore dell’Istituto, scomparsa in tenera età, a cui è intitolato l’ospedale pediatrico. Simbolo di speranza e rinascita, accompagna idealmente il percorso di trasformazione del Gaslini verso un ospedale sempre più efficiente, accogliente e orientato al futuro. Il legame tra Gaslini e Biancheri Creazioni dura da oltre dieci anni e si fonda su valori comuni come ricerca, innovazione e cura: da un lato l’IRCCS pediatrico genovese, dall’altro l’eccellenza florovivaistica sanremese. In questo incontro tra scienza medica e ricerca botanica, il ranuncolo “Giannina” diventa il primo fiore simbolo di un ospedale pediatrico.

Charity Night sold out sulla Costa Toscana

Tra i momenti centrali della presenza del Gaslini a Sanremo spicca la Charity Night di domenica 22 febbraio a bordo di Costa Toscana, la nave della musica ormeggiata di fronte alla città. L’evento ha registrato il tutto esaurito con giorni di anticipo, rendendo necessario l’ampliamento della capienza. Organizzata con il supporto di Costa Crociere, la serata unirà spettacolo, musica e solidarietà per sostenere il Nuovo Gaslini. Il programma prevede la visione dei fuochi piromusicali, i saluti istituzionali, una Charity Dinner con ospite speciale il Maestro Iginio Massari e il party finale con Deejay Time e i dj Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso. Durante la cena, Alberto Biancheri sarà nominato ambassador Gaslininsieme, in riconoscimento del valore simbolico del ranuncolo “Giannina”.

Il progetto Nuovo Gaslini

«Le risorse raccolte durante la settimana saranno interamente dedicate al progetto del Nuovo Gaslini, una moderna Città della Salute pediatrica progettata attorno ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie», afferma Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto. «Il nuovo Padiglione Zero, destinato alle attività a più alta complessità assistenziale, cresce mese dopo mese, garantendo al contempo la piena continuità delle cure e della ricerca». Il Padiglione Zero sarà completato entro il 2027, mentre l’intero Nuovo Gaslini vedrà la luce entro il 2030: un ospedale organizzato per intensità di cura, dotato di tecnologie all’avanguardia, spazi più sicuri e accoglienti e una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. Fondamentale anche il contributo della Fondazione Gerolamo Gaslini, presieduta da Marco Tasca, che ha stanziato 20 milioni di euro a sostegno del progetto.

Con la sua presenza a Sanremo, il Gaslini unisce musica, bellezza e solidarietà, trasformando un fiore in un gesto concreto di futuro per i bambini.

Gaslininsieme ETS (Ente del Terzo Settore) è una Fondazione di Partecipazione costituita dalla Fondazione Gerolamo Gaslini e dall’Istituto Giannina Gaslini che ne sono i Soci Fondatori. Accanto a loro ricoprono un ruolo fondamentale i Soci Sostenitori (principalmente aziende) e i Soci Partecipanti (individui). In questo modo Gaslininsieme mira a coinvolgere e a creare un’ampia rete - istituzioni, mondo del privato, comunità e famiglie – in un progetto comune di solidarietà a sostegno dell’ospedale pediatrico genovese. La missione di Gaslininsieme è raccogliere e destinare risorse a favore della cura e dell’assistenza pediatrica, della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica e strutturale dell’Istituto Giannina Gaslini. Inoltre, Gaslininsieme si impegna a sostenere l’umanizzazione delle cure con progetti come Musicoterapia, Maternage e Attività Assistite con Animali per rendere l’Ospedale sempre più a misura di bambino. Gaslininsieme contribuisce anche all’accoglienza per garantire supporto alle famiglie dei piccoli pazienti, provenienti anche da altre regioni o dall’estero. Ogni anno al Gaslini vengono infatti presi in carico migliaia di bambini che provengono da tutta Italia e da oltre 50 Paesi del mondo, bimbi che hanno bisogno di un’assistenza personalizzata e spesso di una lunga degenza in ospedale.

A 87 anni dalla sua fondazione l’Istituto Giannina Gaslini si rinnova strutturalmente con un progetto straordinario per trasformare l’IRCCS ligure, già eccellenza a livello nazionale e internazionale, in un ospedale pediatrico che pone sempre più il bambino e la famiglia al centro del processo di cura. Il progetto prevede la costruzione di un padiglione ex-novo, il cosiddetto Padiglione Zero, e la ristrutturazione di 5 edifici già esistenti. In questo momento storico così importante per l’Istituto, Gaslininsieme è al suo fianco sostenendo il progetto del Nuovo Ospedale. Un’occasione speciale per consolidare e rafforzare la rete coinvolgendo grandi e piccoli donatori e rendersi partecipi di questo capitolo straordinario. È infatti possibile sostenere il progetto del Nuovo Gaslini per contribuire al suo sviluppo strutturale e tecnologico con donazioni a Gaslininsieme sul sito dedicato: https://sostieninuovogaslini.it/

Per info e donazioni:

Bonifico: IBAN IT40V0333201400000000965984

Online: https://dona.gaslininsieme.org/

Ccp: 1008514612

www.gaslininsieme.org | 010 56362852 | info@gaslininsieeme.org