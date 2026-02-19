San Lorenzo al Mare: il Teatro dell'Albero ospita "Quel gran genio del mio amico", l'omaggio a Lucio Battisti

Venerdì 6 marzo alle ore 21:00 il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare (IM) ospiterà “Quel gran genio del mio amico – Storia e canzoni di Lucio Battisti”, recital musicale scritto da Ferdinando Molteni e interpretato da Alfonso “Alfa” Amodio e Ferdinando Molteni, con le canzoni eseguite dal vivo da Chiara Ragnini e Matteo Garbarini.

Lo spettacolo intreccia racconto e musica per ripercorrere la straordinaria avventura artistica di Lucio Battisti: dagli anni della collaborazione con Mogol fino al periodo più sperimentale e visionario condiviso con Pasquale Panella. Un vero e proprio talk-show musicale che, attraverso aneddoti, testimonianze e curiosità raccolte direttamente dalle fonti, restituisce un ritratto vivido e sorprendente di uno dei protagonisti più innovativi della canzone italiana.

Sul palco le parole si alternano all’esecuzione dal vivo, con le voci e le chitarre di Chiara Ragnini e Matteo Garbarini, dei suoi brani più celebri: Un’avventura, Fiori rosa, fiori di pesco, Non è Francesca, Emozioni, fino a capolavori come Il mio canto libero, La collina dei ciliegi, Sì viaggiare, Con il nastro rosa, Don Giovanni, Fatti un pianto, La canzone del sole e molte altre.

Un viaggio narrativo e musicale che attraversa epoche, collaborazioni e trasformazioni artistiche, riportando al pubblico la complessità e l’originalità di Battisti attraverso quattro interpreti che ne rievocano l’eredità con sensibilità contemporanea.

I protagonisti

Alfonso “Alfa” Amodio e Ferdinando Molteni sono tra i più autorevoli conoscitori della canzone italiana: hanno scritto libri dedicati ad artisti come Lucio Battisti, Fabrizio De André, Luigi Tenco e Umberto Bindi, collaborato con importanti testate giornalistiche e partecipato a festival e rassegne in Italia e all’estero. La sensibilità cantautorale di Chiara Ragnini incontra la versatilità musicale del chitarrista Matteo Garbarini in una performance che unisce freschezza e intensità, dando nuova vita alle canzoni di Battisti attraverso un’interpretazione autentica e coinvolgente. Insieme, i quattro protagonisti costruiscono un racconto unico in cui parole, musica e interpretazione restituiscono la grandezza di un artista che ha segnato la storia della musica italiana.

Inizio spettacolo: ore 21:00

Ingresso: €20,00