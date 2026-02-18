Sanremo entra nel vivo: prove di Eddie Brock e Anna Lou Castoldi e attesa in crescita per il Festival tra eventi e red carpet (Foto)

Nuova tornata di prove, quest’oggi, al Teatro Ariston di Sanremo, quando manca ormai meno di una settimana all’inizio del Festival di Sanremo. Dopo il passaggio della commissione di vigilanza, nel corso del pomeriggio sono saliti sul palco Eddie Brock e Luana Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Le prove tecniche e artistiche stanno scandendo le giornate sanremesi, alimentando un’attesa che cresce ora dopo ora. Intorno al teatro e lungo le vie del centro si percepisce già quell’energia particolare che accompagna ogni edizione: addetti ai lavori, curiosi e primi fan si mescolano in una città che ha iniziato a vestirsi a festa.

Il clima è quello delle grandi occasioni. Sanremo sta già vivendo la sua atmosfera festivaliera, tra allestimenti, controlli e una macchina organizzativa che lavora a pieno ritmo per farsi trovare pronta. L’attenzione è ora rivolta ai primi eventi in programma tra sabato e domenica, appuntamenti che anticiperanno l’ingresso ufficiale nel vivo della manifestazione. Poi sarà la volta di uno dei momenti più attesi e iconici: il red carpet di lunedì, passerella inaugurale che, come da tradizione, accenderà i riflettori prima del via ufficiale alla gara. Il conto alla rovescia è iniziato e Sanremo, ancora una volta, si prepara a diventare il centro della musica e dello spettacolo italiano.

(Foto di Erika Bonazinga)