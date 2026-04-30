Maggio dei Parchi 2026 al via: eventi, natura e tradizioni fino al 4 giugno tra entroterra e costa ligure

È stato inaugurato il “Maggio dei Parchi 2026”, l’appuntamento annuale che per oltre un mese accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta del patrimonio naturale ligure, con iniziative diffuse fino al 4 giugno. Un evento ormai consolidato che punta a valorizzare biodiversità, paesaggi e tradizioni locali, coinvolgendo l’intero sistema delle aree protette regionali. “Il ‘Maggio dei Parchi’ è un’iniziativa ormai consolidata che ogni anno valorizza in modo straordinario il nostro patrimonio ambientale”, ha dichiarato l’assessore ai Parchi Alessandro Piana, sottolineando il ruolo strategico dell’iniziativa nella promozione di un turismo sostenibile.

Tema dell’edizione 2026 è “Uniti dalla natura”, scelto da Europarc Federation, che pone al centro le connessioni ecologiche, sociali e istituzionali come elemento fondamentale per affrontare le sfide del cambiamento climatico e garantire la salute degli ecosistemi.

Gli appuntamenti in provincia di Imperia

Particolarmente ricco il programma del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, con numerose iniziative tra escursioni, visite culturali e trekking immersi nella natura. Si parte domenica 3 maggio a Pigna con “Le chiese del borgo di Pigna”, una visita guidata tra edifici religiosi, arte e storia locale, con un itinerario che include anche Castelvittorio. Venerdì 8 maggio spazio all’escursionismo con un percorso guidato in Alta Valle Argentina, da Molini di Triora a Loreto, mentre domenica 10 maggio si prosegue con un itinerario ad anello tra borghi, fioriture e panorami suggestivi della valle, tra Andagna, Corte e Triora. Il calendario continua sabato 16 maggio con l’escursione da Gouta al Monte Terca, tra paesaggi dell’Alta Val Nervia e borghi medievali, seguita domenica 17 maggio dalla traversata del Ponte Schiarante, un’esperienza tra ponti antichi, faggete e ambienti selvaggi della Val Tanarello.

Particolarmente intensa la giornata di domenica 24 maggio , in occasione della Giornata Europea dei Parchi, con tre appuntamenti:

Visita guidata nella Valle di Rezzo , tra il borgo di Cènova e incontri culturali al castello

, tra il borgo di Cènova e incontri culturali al castello Anello del Monte Lega , con esplorazione dei bunker del Vallo Alpino e panorami sulle Alpi Marittime

, con esplorazione dei bunker del Vallo Alpino e panorami sulle Alpi Marittime Escursione da Langan a Colle Melosa, tra natura e trekking panoramico

A chiudere il mese, domenica 31 maggio , due proposte:

escursione da Colle Langan a Melosa , adatta a tutti, tra boschi e creste

, adatta a tutti, tra boschi e creste trekking dal Passo Teglia al Monte Monega, per gli appassionati di percorsi più impegnativi

Un patrimonio da vivere e proteggere

Il “Maggio dei Parchi” si conferma così molto più di una rassegna di eventi: rappresenta un vero investimento sul futuro del territorio, capace di unire tutela ambientale, educazione e valorizzazione delle comunità locali. Dalle montagne dell’entroterra fino alla costa, la Liguria si racconta attraverso un mosaico unico di natura, cultura e identità, invitando cittadini e turisti a vivere questi luoghi con rispetto e consapevolezza. “Invitiamo tutti a scoprire e rispettare questi luoghi”, conclude Piana, ribadendo l’impegno della Regione nel sostenere e promuovere il sistema delle aree protette.