Sanremo, prosegue il Festival Le Muse 2026 dedicato al tema della pace

Prosegue a Sanremo il Festival Le Muse 2026, dedicato al tema della pace, con un laboratorio che insegna a risolvere i conflitti nella comunicazione, un concerto tematico e il finissage della mostra d’arte “Facciamo Pace”.

Il laboratorio introduttivo sulla Comunicazione Non Violenta (CNV) si tiene il 18 giugno alle ore 17.30 allo Spazio di piazza Casini 10 /11. Il modello su cui si basa è stato sviluppato dallo psicologo Marshall Rosenberg ed è fondato sull’empatia e sull’ascolto profondo. L’obiettivo dell’approccio è imparare a connettersi con i propri bisogni e con quelli degli altri per risolvere conflitti e creare relazioni più soddisfacenti.

A condurlo sarà Denise Nicola, formatrice, consulente e facilitatrice in comunicazione non violenta, certificata dal Centro Internazionale per la Comunicazione Non Violenta (CICNV). Angela Attianese collabora da anni con diverse organizzazioni italiane e lavora con clinici, psicologi, assistenti sociali, personale aziendale e con insegnanti.

Gli eventi a Sanremo si concludono il 21 giugno con il finissage con aperitivo della mostra “Facciamo Pace” presso la Galleria Civica di Via Palma 16 alle ore 18.30 e con il concerto tematico di Benedetta Scandale presso l’Oratorio di Santa Brigida in via Capitolo 15 alle ore 21. Benedetta Scandale è una giovane cantautrice piacentina che porta con sé l’anima degli anni '90 ed è capace di fondere con naturalezza sonorità R&B, Soul e Pop.

Appassiona di musica fin da piccola, ha studiato musica presso la NAM, l’Ente di Formazione Musicale di Milano. Dopo aver collaborato con diverse formazioni musicali, arriva il suo primo EP, Strade vuote, e la collaborazione con il cantautore Zibba. Da questo incontro nascono brani importanti di un suo nuovo percorso che si traduce nel suo secondo EP Resta, uscito 2025, e nel terzo In silenzio del 2026. Un lavoro quest’ultimo che, perfettamente in accordo con le tematiche del festival, racconta come il dialogo possa unire, chiarire, creare legami, ma anche come l’assenza di parole possa essere uno spazio o una distanza che isola e ferisce.

Dopo Sanremo Le Muse festival 2026 prosegue il suo percorso a Costarainera con la rassegna letteraria Libri d’Estate con Le Muse” e a Ormea con la mostra fotografica “Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso”.