Assemblea Nazionale UPI, all'inaugurazione di Imperia presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Imperia si prepara ad accogliere la 39ª Assemblea Nazionale dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), in programma il 19 e il 20 ottobre.

Si tratta della prima volta che l'assise annuale dell'associazione si svolge in Liguria, un appuntamento che vedrà la partecipazione di circa mille delegati da tutta Italia per confrontarsi su riforme istituzionali, manovra di bilancio, gestione post-PNRR e politiche europee per i territori.

La cerimonia inaugurale si terrà lunedì 19 ottobre, a partire dalle ore 17:00, presso il Teatro Cavour di Imperia, e vedrà la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

I lavori si apriranno con gli interventi del Sindaco di Imperia, Presidente della Provincia e Vicepresidente UPI Claudio Scajola, affiancato dalla Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti. Seguiranno i saluti istituzionali del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la relazione del Presidente nazionale dell’UPI Enzo Lattuca.

La seconda giornata, martedì 20 ottobre, vedrà l'intervento in mattinata del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

L'evento rappresenta uno snodo strategico per definire il futuro dell'ente provinciale nel panorama amministrativo italiano, come sottolineato dai vertici dell'associazione: "Quest’anno questo appuntamento assume ancora più importanza perché ci permetterà di lanciare la nostra piattaforma programmatica fatta di proposte concrete alle forze politiche, chiedendo impegni precisi per la prossima legislatura, a partire da una riforma delle Province che ne valorizzi il ruolo di istituzione chiave per gli investimenti e lo sviluppo locale".

Sulla rilevanza dell'assise è intervenuto anche il primo cittadino imperiese: "È un grande onore per la città e la provincia di Imperia ospitare l’Assemblea nazionale delle Province italiane. Per la prima volta questo appuntamento si terrà in Liguria: auguro a questa Assemblea di poter dare una svolta significativa al ruolo e al futuro di questi enti", dichiara Claudio Scajola, Sindaco e Presidente della Provincia di Imperia