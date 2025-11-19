Domani la Rai torna in città: al via l’allestimento dello studio per 'Sanremo Giovani' e possibili novità per 'Area Sanremo'

Siamo a quasi un mese dalla messa in onda e inizia già a ‘girare’ la macchina della Rai che, dopo l’accordo messo a punto con il comune di Sanremo a settembre per i prossimi cinque anni di Festival, ricomincia il lavoro in terra matuziana da domani. I camion di viale Mazzini, infatti, arriveranno come ogni anno in corso Inglesi a fianco del Casinò, per iniziare l’allestimento del Teatro dell’Opera che, come ogni anno, diventerà lo studio televisivo di ‘Sanremo Giovani’, il format che sta andando in onda su Rai e che, il 14 dicembre, andrà in diretta dalla città dei fiori condotto da Stefano Gazzoli, sotto l’egida del direttore artistico, Carlo Conti.

L’iter sarà sempre lo stesso degli anni scorsi anche se, probabilmente, quest’anno ci sarà una probabile novità che riguarda ‘Area Sanremo’. Solitamente, infatti, la designazione dei 10 vincitori del concorso-accademia matuziano avveniva all’interno del teatro della casa da gioco, ma non ancora allestito dalla Rai. I ritardi di quest’anno, dettati proprio dall’allungamento delle trattative per gli accordi con il comune, porteranno le premiazioni e la designazione dei due vincitori che andranno al Festival, quando la scenografia sarà già allestita.

Non è da escludere, quindi, che la premiazione dei dieci vincitori del concorso possa essere fatta già all’interno dello studio tv del Casinò, così come la proclamazione di due che andranno all’Ariston, ma si tratta di supposizioni che dovranno poi essere confermate dal direttore artistico (atteso nei prossimi giorni per un appuntamento annunciato dal sindaco Mager) e dalla stessa Rai.

Rimane comunque, dopo i tanti mesi di indecisioni, preoccupazioni e lotte a botte di carte bollate nei tribunali, la voglia di tornare a parlare di festival e canzoni in toni decisamente meno formali, sognando anche per il prossimo anno un’edizione da record per il Festival, che arriverà dopo le Olimpiadi. Ma, intanto, domani il via verrà dato ai lavori per lo studio tv di ‘Sanremo Giovani’ del 14 dicembre.

Per consentire l'allestimento, nei giorni e negli orari sotto indicati, la disciplina della circolazione stradale in corso Inglesi è integrata e modificata come segue:

- Lato ponente: dal civico 21 al civico 35 (ingresso parcheggio coperto Casinò);

- Lato monte: dal civico 35 per 40 metri lineari, nei tratti debitamente segnalati;

- Lato mare: dal civico 24 al civico 38.

È istituito divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli dalle 00 del 23 novembre alle 24 del 18 dicembre. Le aree sono riservate all’occupazione di suolo stradale da parte della RAI per il posizionamento di: gruppi elettrogeni, mezzi satellitari e mezzi di ripresa

a supporto della trasmissione televisiva.

