Sanremo punto d’incontro del turismo di lusso: torna il Deluxe Travel Market (Foto e video)

Sanremo si conferma sempre più protagonista nel panorama internazionale del turismo di lusso. Dal 10 al 12 marzo, al Royal Hotel Sanremo, la città ospita infatti il Deluxe Travel Market (DTM) Sanremo 2026, una piattaforma B2B internazionale che mette in contatto luxury travel advisors e alcuni dei principali brand dell’industria globale dell’ospitalità. L’evento è preceduto dalla conferenza stampa del 9 marzo, organizzata con il supporto del Comune di Sanremo.

Durante la manifestazione sono previsti oltre 3.000 incontri d’affari, organizzati tramite una piattaforma digitale dedicata che consente ai partecipanti di pianificare in anticipo le proprie riunioni. Complessivamente prenderanno parte all’evento oltre 200 professionisti del turismo internazionale, tra cui più di 100 luxury travel advisors accuratamente selezionati provenienti da mercati chiave come Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Svizzera e India, oltre ad altri paesi europei e asiatici.

Accanto agli operatori della domanda, saranno presenti oltre 90 rappresentanti dell’industria dell’ospitalità, tra hotel di lusso, resort e società specializzate nell’organizzazione di viaggi. Tra i brand figurano nomi prestigiosi dell’hotellerie internazionale come Belmond, Rocco Forte Hotels, Four Seasons, St. Regis, JW Marriott, Kempinski, Radisson Collection, Six Senses Rome, Lefay Resorts, Forte Village Resort, Villa d’Este, The Gritti Palace Venice e Raffles London at the OWO, oltre a numerose altre strutture di alto livello.

Il progetto Deluxe Travel Market, fondato nel 2010, organizza ogni anno oltre dieci eventi in diversi paesi. Sanremo ha ospitato la manifestazione per la prima volta nel 2024 e da allora l’interesse da parte degli operatori internazionali è cresciuto costantemente. L’evento è organizzato da Chance Travel Consulting insieme al Royal Hotel Sanremo e Virtuous Travel & Concierge, con il contributo e il sostegno del Comune di Sanremo.

"È un piacere essere qui – ha dichiarato l'assessore al turismo Alessandro Sindoni – abbiamo nuovamente portato a Sanremo questo evento molto importante. Già lo scorso anno abbiamo contribuito con il tavolo del turismo. Parliamo di un settore fondamentale, che la città deve sostenere".

Soddisfazione anche da parte delle organizzatrici Iryna Vedeneyeva e Viktoriia Bila, che sottolineano la crescita dell’appuntamento: "È la terza volta che siamo qui. Oggi contiamo 90 espositori e circa 200 persone coinvolte, provenienti da diverse località. Ringraziamo tutti coloro che ci supportano in questo progetto, che per noi è sempre un piacere organizzare. È bello essere di nuovo qui e incontrarsi ancora. Speriamo che questo evento contribuisca a sviluppare ulteriormente la Liguria e Sanremo come destinazione di tendenza".

A ospitare la manifestazione è il Royal Hotel Sanremo, struttura simbolo dell’ospitalità cittadina. Il direttore generale Marco Sarlo ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa per il territorio: «Si tratta di una manifestazione che richiede molto lavoro. Ospitare operatori di questo livello significa ottenere una grande visibilità internazionale e poter accogliere l’evento per tre edizioni consecutive rappresenta un grande lustro per il nostro territorio».

Sarlo ha anche sottolineato lo sforzo degli operatori per raggiungere la Riviera ligure: "Operatori e aziende di viaggio spesso preferirebbero tratte più veloci, ma per venire qui viaggiano molto e lo fanno volentieri. Questo dimostra come la nostra destinazione sia cresciuta in termini di attrattiva. Siamo felici anche del fatto che negli ultimi tempi siano nate nuove realtà alberghiere sempre più prestigiose".

Il Royal Hotel resta il cuore dell’evento, ma non è l’unica realtà coinvolta: diverse strutture e operatori del territorio partecipano alla manifestazione, contribuendo a trasformare Sanremo in un vero e proprio punto d’incontro per il turismo di alta gamma.

Il formato del Deluxe Travel Market si distingue dalle tradizionali fiere del turismo, evidenziano gli organizzatori proprio per il suo carattere selettivo: partecipano esclusivamente agenzie di viaggio specializzate nel segmento luxury, con incontri programmati in anticipo e un programma che alterna meeting professionali a momenti di networking ed esperienze sul territorio.

Un modello che punta non solo a creare opportunità di business, ma anche a far conoscere Sanremo e la Riviera ligure come destinazione di riferimento per il turismo internazionale di fascia alta.