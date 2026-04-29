Perinaldo, il calendario eventi 2026 del Comune: da maggio a settembre più di 90 eventi

Perinaldo si prepara a una stagione estiva indimenticabile con oltre 90 eventi che spaziano dalla cultura alla musica, dalle tradizioni gastronomiche alle attività all’aria aperta. Il calendario 2026 offre una vasta gamma di appuntamenti pensati per residenti e turisti, con eventi per tutte le età e gusti. Il programma include esposizioni d'arte, rassegne teatrali, tornei di scacchi, sagre tradizionali, e momenti di approfondimento culturale, come conferenze e incontri letterari.

Il Sindaco Francesco Guglielmi esprime grande soddisfazione per questa iniziativa: "Abbiamo creato un programma che valorizza le nostre tipicità e promuove la cultura, con eventi che spaziano dalla gastronomia alla musica, fino a incontri con scrittori e le tradizioni locali, per arricchire il nostro paese durante i mesi estivi." L'obiettivo è offrire un'esperienza unica in un contesto che celebra la bellezza e la storia di Perinaldo.

Calendario Manifestazioni 2026

MAGGIO

9/05 Ore 10:30 - Club Pacca: raduno auto d’epoca e tour del paese

10/05 - Festa del Carciofo – Rassegna del carciofo di Perinaldo, mercatini e musica popolare (10:00 - 18:00)

GIUGNO

6/06 – Ore 9:00 - Medicina Digitale: prevenzione e orientamento diagnostico

7/06 – Ore 17:00 - Conferenza di Alberto Passerone su GD Cassini

19-21/06 - Torneo delle Stelle di Calcio a 5 - Centro Sportivo Comunale

LUGLIO

4/07 – Ore 21:00 - L’Emporio del Teatro: "La Locanda del Tesoro Nascosto" in Piazza della Chiesa

11/07 - Simultanea di Scacchi con i maestri in Piazza della Chiesa

18/07 – Ore 15:00 - Festa della Lavanda - Distillazione e musica in piazza

26/07 - 2/08 - Terre di Confine: Perinaldo Festival 2026

AGOSTO

4/08 – Ore 19:00 - Festa Cubana: Cucina, folklore e musica del Caribe

8/08 – Ore 21:00 - Concerto Tre Cori in occasione del 40° anniversario

11/08 – Ore 21:00 - Teatro in piazza: "U meigu di matti" di Eduardo Scarpetta

15/08 – Ore 19:00 - Festa del Volontariato: Ferragosto con cena e musica folk fusion

SETTEMBRE

4/09 – Ore 17:00 - Torneo di Belotta “Daniel Fae”

11/09 – Ore 16:30 - Premio Letterario 2026 – "Dalle antiche pietre, misteri, sapori e profumi del Giallo"

Rassegna Letteraria 2026

15 maggio - Ore 16:30: Sara di Vittori – Il tempo della Crisalide

29 maggio - Ore 16:30: Emanuela Polidori – Il consiglio segreto delle erbe selvatiche

5 giugno - Ore 17:30: Manuela Sain – Ultima chiamata dalla Casa Bianca

Il Giro dei Santuari

17 maggio - Ore 15:30 – Sant’Isidoro (Suseneo): Storia e tradizioni con S. Messa

14 giugno - Ore 17:00 – Sant'Antonio: Storia, tradizioni e processione

26 luglio - Ore 18:00 – Santuario della Visitazione: Racconto e S. Messa

Osservatorio Astronomico Comunale Cassini

16 maggio – Ore 21:45 – Deep Sky Night

21 maggio – Ore 10:00-12:00 – Open Space, Open Day dell’Osservatorio

7 giugno – Ore 21:45 – Deep Sky Night

13 luglio – Ore 21:45 – Le Nebulose del Cielo Estivo

Con eventi che spaziano dall'astronomia alla gastronomia, dalle tradizioni locali alla cultura internazionale, il Calendario eventi 2026 di Perinaldo è un invito a scoprire il fascino e la bellezza di un piccolo borgo ligure, pronto ad accogliere chiunque desideri vivere un'estate ricca di emozioni e scoperte.

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