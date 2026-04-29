La Sanremo di Pietro Agosti: memorie, immagini e suggestioni al Casinò

Domani, giovedì 30 aprile alle ore 15.30, il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo ospiterà un evento speciale dedicato a una delle figure più significative della storia della città: Pietro Agosti. L'incontro, intitolato "La Sanremo di Pietro Agosti: memorie, immagini e suggestioni", rientra nel ciclo Casinò culturae Festival ed è organizzato in collaborazione con la Famija Sanremasca.

A raccontare la figura di Agosti, ingegnere e amministratore che ha profondamente modificato il volto di Sanremo, saranno Roberto Agosti, bisnipote di Pietro, Leo Pippione, presidente della Famija Sanremasca, storico e già sindaco di Sanremo, e Gianni Modena, attore che darà voce alla storia di questa figura emblematica. La storica dell’arte Federica Flore interverrà invece per approfondire il tema del Sanremo Liberty, uno degli aspetti più affascinanti dell’architettura e della cultura cittadina che Agosti ha contribuito a plasmare.

L’evento si arricchirà della presentazione del libro Sanremo Liberty del compianto Gastone Lombardi, una pietra miliare che il Casinò di Sanremo ha recentemente ristampato nella seconda edizione. L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.

Un'eredità che ha cambiato Sanremo

Nato nel 1873, Pietro Agosti è stato uno degli ingegneri più influenti del panorama cittadino, capace di dare una nuova direzione al turismo sanremese, che all'epoca vedeva la concorrenza della vicina Costa Azzurra. Pur essendo stato un personaggio controverso, amato e odiato, Agosti ha lasciato un'impronta indelebile sulla città, soprattutto con la sua visione di modernizzazione che ha reso Sanremo una delle mete più ambite del turismo internazionale.

Tra le sue opere più celebri, Agosti è ricordato per aver contribuito in modo decisivo all’apertura del Casinò di Sanremo, trasformandolo da semplice sala da gioco a un luogo dove la cultura e l’alta società si incontravano. Questo aspetto ha fatto del Casinò un simbolo non solo di intrattenimento, ma anche di un marchio di qualità che ancora oggi caratterizza la città.

Un amministratore visionario

Tra i tanti progetti firmati da Agosti, ricordiamo la Chiesa di Boccadasse a Genova, la Chiesa di Nizza, la Chiesa nuova di Bussana, il Centro Elioterapico e la copertura del Torrente San Francesco. È anche l'autore dei disegni per Villa Zirio, Villa Crespi, e dei progetti per l'Ospedale dei Bambini e Palazzo Bellevue. Un ingegnere che ha saputo pensare a lungo termine e che ha influito positivamente sullo sviluppo urbanistico di Sanremo.

Nel 1927, grazie alla sua abilità politica e ai suoi contatti con il governo, Agosti riuscì a far emanare il Regio Decreto Legge 22 dicembre 1927 n.2448, che ha permesso la piena operatività del Kursaal di Sanremo. Questo strumento giuridico ha rappresentato una svolta nella storia turistica e culturale della città, tanto che ancora oggi, a Porta Principale del Casinò, una targa commemorativa ricorda il suo impegno e il legame con il gestore Luigi De Santis, amico e collaboratore di Agosti.

Un tributo a una figura leggendaria

Il ciclo dei Martedì Letterari, che da oltre novant'anni anima la cultura sanremese, ha voluto rendere omaggio a questa figura di ingegnere, amministratore e amante della città. La sua eredità continua a vivere non solo nelle infrastrutture che ha realizzato, ma anche nel legame profondo che ha stretto con Sanremo, la città che ha considerato sua e che ha amato profondamente.

L'evento di domani è quindi una straordinaria occasione per riscoprire il passato di Sanremo, esplorando il contributo di Pietro Agosti alla città, alla sua cultura e alla sua immagine turistica.

I prossimi appuntamenti

Il Casinò culturae Festival non finisce qui. Il prossimo incontro della rassegna Martedì Letterari è fissato per il 5 maggio alle 16.30 con Eleonora Puglia, che presenterà il libro Zucchero filato e fili di acciaio (Armando De Nigris Editore). Alle 16.00, nel foyer del Casinò, verrà inaugurata anche la mostra Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo.

L'ingresso agli eventi è libero, ma i posti sono limitati, quindi si consiglia di arrivare presto per garantirsi un posto.