Vallecrosia Alta, inizia il corso di muretti a secco

Spes APS, in collaborazione con l'Associazione Terre di Grimaldi, annuncia l'apertura delle iscrizioni per un nuovo corso pratico e teorico, focalizzato sulla costruzione e il restauro dei muretti a secco, antica tecnica ligure oggi classificata come Patrimonio Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO.

Il corso si terrà a Vallecrosia Alta e prenderà avvio sabato 16 maggio, si comporrà di sei lezioni di sei ore ciascuna, per un totale di 36 ore, nei fine settimana (sabato e domenica dal 16 al 31 maggio). Il programma prevede una significativa componente pratica: i partecipanti avranno la possibilità di costruire un tratto di muro da zero e di riparare porzioni crollate, sotto la supervisione di esperti del settore.

Non mancheranno approfondimenti teorici sulla tecnica costruttiva e una panoramica sulla normativa attuale. Al termine del corso, verrà rilasciato un certificato di partecipazione. Per mantenere un alto standard formativo, il numero di partecipanti sarà limitato a dieci persone.

È necessario indossare abiti da lavoro, guanti e scarpe antinfortunistiche. La quota di iscrizione include la tessera associativa con copertura assicurativa. Il calendario potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo.

Informazioni e iscrizioni: info@spesauser.it