Sanremo, Teatro Ariston: prorogata fino a domenica 3 maggio la mostra “I Colori in Festa” di Milly Miola

“I Colori in Festa”, la mostra personale dell’artista Milly Miola ospitata presso la Sala Incontri del Teatro Ariston, è stata prorogata fino a domenica 3 maggio, offrendo così ulteriori giorni per visitare la rassegna e permettendo al pubblico di entrare in un universo pittorico fatto di energia, luce e sentimento.

Nata a Este, in provincia di Padova, da padre e madre padovani, Milly Miola si trasferisce in giovane età a Sanremo, città che diventa il fulcro della sua vita e della sua ispirazione artistica. Proprio qui prende forma il suo percorso creativo, inizialmente come assistente del professor Giacomo Migone, già presidente dei Critici d’Arte Italiani ed Europei e, dopo quindici anni di esperienza e crescita, approda alla realizzazione del suo desiderio più autentico e profondo: dipingere.

Sanremo e il suo territorio diventano per l’artista una fonte inesauribile di suggestioni. Nei pittoreschi borghi, nei paesaggi luminosi e nei colori intensi della Liguria, Milly Miola coglie e rielabora un’essenza gioiosa, che si traduce in opere vibranti, ricche di materia e di emozione. La sua pittura è un’espressione diretta e sincera del suo mondo interiore, capace di coinvolgere lo spettatore in un’esperienza sensoriale intensa e immediata.

La mostra presenta una selezione di lavori che celebrano il colore come linguaggio universale, elemento vivo e pulsante che diventa protagonista assoluto della composizione.

“I Colori in Festa” – Mostra personale di Milly Miola

Ariston – Sala Incontri, Sanremo

Dal 22 aprile al 3 maggio 2026

Ingresso libero

Orari di apertura:

• Dal martedì al sabato: 10:30 – 12:30 / 16:00 – 21:00

• Domenica e lunedì: 16:00 – 21:00