Ventimiglia, in tanti a "Camminando tra terra e mare": passeggiata benefica alla scoperta della via Iulia Augusta (Foto e video)

Passeggiata benefica alla scoperta della via Iulia Augusta a Ventimiglia. In tanti, ieri, hanno preso parte all'iniziativa "Camminando tra terra e mare" proposta dall'associazione Terra di Ponente.

Una piacevole passeggiata alla scoperta della storia e dei paesaggi ventimigliesi a scopo benefico. La quota di partecipazione verrà, infatti, devoluta al reparto oncologico dell'ospedale Gaslini di Genova. "Il fine nobile di questa camminata è dare un contributo al reparto oncologico dell'ospedale Gaslini di Genova" - fa sapere Tito Giro, presidente dell'associazione Terra di Ponente - "E' un'iniziativa che fa bene al cuore, all'anima e a tutti quanti. Un ringraziamento va a tutti i partecipanti che hanno deciso di aderire".

I partecipanti, tra i quali anche il sindaco Flavio Di Muro e il consigliere regionale Walter Sorriento, sono partiti dal piazzale Funtanin a Ventimiglia Alta e poi percorrendo la via Iulia Augusta sono giunti fino alla frontiera al confine tra Italia e Francia. Un nuovo evento di promozione della via Iulia Augusta dopo i recenti lavori di ripristino. "Ringrazio l'associazione Terra di Ponente, molto attiva nella nostra città, per l'iniziativa. Cerchiamo sempre di sostenerla quando fa queste iniziative specie se sono volte a una causa di beneficenza" - sottolinea il sindaco Flavio Di Muro - "Mi fa piacere essere presente per percorrere via Iulia Augusta su cui sono stati svolti importanti lavori di riqualificazione. Un investimento che abbiamo fatto che permette di far riscoprire il nostro entroterra rispetto al litorale che è più famoso. Un utilizzo intelligente di fondi europei e di sviluppo di progettazione europea che ha permesso di riqualificare e sistemare questo sentiero fino al confine. Abbiamo una peculiarità in questa sentieristica e percorsi pedonali e questo ci fa onore. Tra le grandi potenzialità di Ventimiglia vi sono, infatti, anche il paesaggio e il nostro ambiente".