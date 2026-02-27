Tennis Sanremo in campo per il Gaslini: sfide solidali, Mager protagonista e raccolta fondi per i bambini

Grandi preparativi al Tennis Sanremo di corso Matuzia per una giornata di beneficenza a favore dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Domani, con inizio alle ore 12:00, i maestri e gli allievi della scuola tennis accoglieranno tutti coloro che vorranno compiere un gesto di generosità per sostenere un Istituto che ogni giorno si prende cura dei bambini in sofferenza e delle loro famiglie.

Sul campo centrale sarà protagonista Gianluca Mager, pronto a raccogliere la sfida di ogni appassionato: ogni punto vinto contro il campione sanremese varrà 100 euro destinati direttamente alle casse del Gaslini. «Un modo semplice e concreto per trasformare il gioco in solidarietà». La sfida solidale sarà aperta anche a tutti i giocatori, di ogni livello, impegnati nella tradizionale competizione del “Doppio misto giallo”, momento di sport e divertimento condiviso.

A completare la raccolta fondi, una pesca di beneficenza con numerosi omaggi messi a disposizione dagli sponsor del circolo. Una giornata in cui sport, partecipazione e cuore si incontrano per una causa che conta.