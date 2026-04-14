Teatro Ariston di Sanremo: le date di aprile per l’Ariston Tour

Il tour è un viaggio dietro le quinte dell’Ariston: un percorso guidato che accompagna i visitatori nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati alcuni dei più importanti artisti del mondo. Un’occasione speciale per conoscere da vicino la storia, i segreti e le curiosità di un luogo simbolo della musica e dello spettacolo italiano.

La visita ha una durata di circa 60 minuti e consente ai partecipanti di vivere l’emozione di entrare nel teatro come fanno i grandi protagonisti dello spettacolo, attraversando gli spazi dove nasce la magia del palcoscenico.

Calendario visite – Aprile 2026

Venerdì 18 aprile – ore 11.00

– ore Sabato 19 aprile – ore 15.30

– ore Giovedì 24 aprile – ore 11.00 e 15.30

– ore e Venerdì 25 aprile – ore 11.00

– ore Sabato 26 aprile – ore 15.30

Biglietti

Intero: € 9

€ 9 Ridotto (bambini 6–12 anni): € 6

La biglietteria apre mezz’ora prima dell’inizio della visita con ingresso dalla hall del Teatro Ariston.

Le visite sono guidate e a numero limitato; è possibile acquistare online oppure acquistare il biglietto direttamente alla cassa del teatro.

Per gruppi organizzati sono disponibili anche date e orari personalizzati su richiesta contattando gli uffici del Teatro Ariston.

Informazioni e prenotazioni:

https://aristonsanremo.com/

Tel. 0184 507070