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Eventi | 14 aprile 2026, 16:24

Teatro Ariston di Sanremo: le date di aprile per l’Ariston Tour

Prosegue nel mese di aprile l’esperienza dell’Ariston Tour, la visita guidata che permette al pubblico di entrare nel cuore del teatro più famoso d’Italia e scoprirne gli spazi più nascosti.

Teatro Ariston di Sanremo

Teatro Ariston di Sanremo

Il tour è un viaggio dietro le quinte dell’Ariston: un percorso guidato che accompagna i visitatori nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati alcuni dei più importanti artisti del mondo. Un’occasione speciale per conoscere da vicino la storia, i segreti e le curiosità di un luogo simbolo della musica e dello spettacolo italiano.

La visita ha una durata di circa 60 minuti e consente ai partecipanti di vivere l’emozione di entrare nel teatro come fanno i grandi protagonisti dello spettacolo, attraversando gli spazi dove nasce la magia del palcoscenico.

Calendario visite – Aprile 2026

  • Venerdì 18 aprile – ore 11.00
  • Sabato 19 aprile – ore 15.30
  • Giovedì 24 aprile – ore 11.00 e 15.30
  • Venerdì 25 aprile – ore 11.00
  • Sabato 26 aprile – ore 15.30

Biglietti

  • Intero: € 9
  • Ridotto (bambini 6–12 anni): € 6

La biglietteria apre mezz’ora prima dell’inizio della visita con ingresso dalla hall del Teatro Ariston.

Le visite sono guidate e a numero limitato; è possibile acquistare online oppure acquistare il biglietto direttamente alla cassa del teatro.

Per gruppi organizzati sono disponibili anche date e orari personalizzati su richiesta contattando gli uffici del Teatro Ariston.

Informazioni e prenotazioni:
https://aristonsanremo.com/ 
Tel. 0184 507070

Redazione

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