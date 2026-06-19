Sanremo, annullato il concerto di Ron previsto per il 4 agosto

Il concerto di RON, previsto il 4 agosto alle 21.30 a Sanremo non si terrà per consentire all’artista di riprendersi da un generale stato di debolezza fisica causato da una fastidiosa infezione virale contratta lo scorso anno e che, pur essendosi temporaneamente risolta, non è stata completamente debellata. Negli ultimi mesi il virus si è ripresentato, rendendo necessaria a questo punto una terapia più intensa e impegnativa. Su indicazione dei sanitari, quindi, Rosalino è costretto ad annullare il tour estivo così da intraprendere cure mediche risolutive, osservando un periodo di riposo e recupero di circa sei mesi.

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo esprime la propria vicinanza all'artista, augurandogli una pronta e completa guarigione.

I numerosi spettatori che avevano già acquistato il biglietto per il concerto del 4 agosto saranno rimborsati automaticamente da Liveticket per l'intero importo versato, senza necessità di presentare alcuna richiesta.