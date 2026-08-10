Bordighera riscopre il suo mare, incontro divulgativo e snorkeling a Capo Sant’Ampelio (Foto e video)

Bordighera riscopre il suo mare. Questa mattina cittadini e turisti, grandi e piccini, si sono ritrovati alla rotonda di Sant'Ampelio per partecipare a un incontro divulgativo e a un'esperienza di snorkeling a Capo Sant’Ampelio insieme alla biologa marina Monica Previati, che ha guidato i presenti alla scoperta delle caratteristiche naturalistiche del tratto di costa interessato, raccontando le specie che popolano i fondali di Capo Sant’Ampelio e l’importanza di adottare comportamenti rispettosi durante le immersioni con maschera e boccaglio.

Un'iniziativa voluta dal Comune per far conoscere le bellezze del suo mare e promuovere i pannelli informativi subacquei, riposizionati recentemente, che accompagnano il percorso di snorkeling di Capo Sant’Ampelio, uno dei tratti di mare più suggestivi e ricchi di biodiversità della Riviera. I pannelli, che raccontano la biodiversità locale con disegni e descrizioni testuali, erano stati realizzati grazie al progetto “Bordighera Blu Park” ideato da ERI – European Research Institute insieme alla biologa marina Monica Previati e reso possibile grazie al cofinanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo e alla collaborazione del Comune di Bordighera. Posizionati per la prima volta nel 2025, in occasione della conclusione del progetto, oggi i pannelli tornano al loro posto per continuare a raccontare la bellezza di questo angolo di mare. "Pensati per adulti e bambini, i pannelli possono essere consultati direttamente in acqua, mentre si indossano maschera e boccaglio" - afferma la biologa Monica Previati – "Tutto è nato molti anni fa, quando due giovani fratelli, i Mastorakis, avevano monitorato questa zona e scritto un libretto, oggi ristampato grazie al progetto Bordighera Blu Park e disponibile in libreria, per raccontarne la bellezza e chiederne la tutela. È proprio per rispondere alla loro voce che è nato Bordighera Blu Park, e che oggi l’Amministrazione continua a proteggere e promuovere questo luogo unico. A nome di tutto il team del progetto Bordighera Blu Park ringrazio l’Amministrazione per questa opportunità".

Per l'occasione erano presenti anche l'assessore di Bordighera Margherita Mariella, Natura Intemelia e la Guardia Costiera. "Un impegno che il Comune conferma di voler portare avanti negli anni, continuando a investire nella tutela di un patrimonio naturale che appartiene a tutta la comunità" - dice l’assessore all’ambiente Margherita Mariella.