Sanremo, l'Ariston ospita a magia delle colonne sonore con il “The World of Disney in Orchestra”

Mercoledì 12 agosto, alle ore 21:30, il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà lo spettacolo dal vivo “The World of Disney in Orchestra”.

L'evento propone un viaggio attraverso i brani più famosi del cinema d'animazione Disney, coinvolgendo sul palcoscenico oltre 100 esecutori tra le voci dell'Art Voice Academy e i musicisti dell'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, con la direzione del Maestro Diego Basso.

La scaletta ripercorrerà la storia dei classici d'animazione attraverso le loro colonne sonore più celebri, da capolavori come Biancaneve e i sette nani, Il libro della giungla, La Bella e la Bestia e Il Re Leone, fino a produzioni più recenti come Tarzan e Frozen – Il regno di ghiaccio.

Tra i brani in programma figurano pietre miliari della musica cinematografica come I sogni son desideri, Crudelia De Mon, Il cerchio della vita, Hakuna Matata, In fondo al mar e I colori del vento.

I biglietti per la serata sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Ariston e sui canali di vendita online (aristonsanremo.com e ticketone.it). I prezzi variano da 28,00 a 38,00 euro tra galleria e platea, con una tariffa ridotta a 11,00 euro riservata agli under 14.