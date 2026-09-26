Dal mondo dei Comics ai palcoscenici di Soleá, un weekend tra cultura, musica, sport e sapori

L’ultimo fine settimana di settembre porta nel Ponente ligure un curioso incrocio di mondi. Ci saranno supereroi e cosplayer che invaderanno le strade di Imperia, parole e palcoscenico che si incontreranno a Sanremo, antiche fortezze, ville, musei e siti archeologici che torneranno a raccontare le proprie storie grazie alle Giornate Europee del Patrimonio. E poi musica, libri, sport, feste gastronomiche e appuntamenti nei borghi dell’entroterra. Sabato 26 e domenica 27 settembre si annunciano così come due giornate nelle quali scegliere sarà probabilmente più difficile che trovare qualcosa da fare.

Imperia diventa il regno di Fumetti, Cosplay e Gaming

Il richiamo più colorato del weekend arriva da Imperia, dove Porto Maurizio si trasforma in un grande spazio dedicato all’immaginario fantastico con Comics & Games. Sabato e domenica, dalle 11 alle 24, la manifestazione si allarga tra via XX Settembre, l’area pedonale di via Cascione, piazza Mameli e piazza Roma, portando fuori dagli spazi tradizionali fumetti, videogiochi e cultura pop. Non una fiera chiusa in un padiglione, dunque, ma un evento diffuso nel cuore della città, dove sarà possibile passare dai tornei ai giochi da tavolo e di ruolo, dal modellismo alle miniature, fino a softair, lasergame, incontri, conferenze e naturalmente al mondo cosplay. Il centro cittadino diventerà così parte integrante dello spettacolo, popolato da personaggi fantastici, costumi e appassionati arrivati per condividere una passione che ormai attraversa generazioni diverse.

Soleá, quando il gioco incontra letteratura e teatro

Da un gioco fatto di sfide, personaggi e fantasia a quello, molto più sottile, che attraversa la letteratura. Sanremo vive sabato la giornata conclusiva della decima edizione di Soleá – Festival di lettere e arti sceniche, quest’anno costruita intorno al rapporto fra gioco, destino e parola scritta e con un’attenzione particolare all’universo di Tommaso Landolfi.

Il programma comincia già alle 11 al Cinema Ariston Ritz con la proiezione de Il collezionista di carte di Paul Schrader, film interpretato da Oscar Isaac, Tiffany Haddish e Willem Dafoe. Nel pomeriggio il cinema lascia spazio alla riflessione letteraria: alle 18 Le regole del gioco. Fiches, destini e parole: l’ossessione della sorte nella traiettoria di Landolfi e Calvino riunisce Elena Arnone, Davide Belgradi, Letizia Lodi, Giuseppe Sansonna, Stefano Verdino, Carlo Sciaccaluga e Clemente Tafuri, con Rosalba Ruggeri a condurre un incontro nel quale carte, sorte e azzardo diventano chiavi per entrare nella scrittura dei due autori.

La sera, alle 21, il festival cambia ancora linguaggio con Ventiquattro ore nella vita di una donna, reading dalla novella di Stefan Zweig affidato alla voce narrante di Sara Bertelà. Ad accompagnarla Chiara Di Benedetto, che intreccerà violoncello, elettronica e voce alla parola letteraria. Entrambi gli appuntamenti sono ospitati al Cinema Ariston Ritz di via Matteotti 212, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Porte Aperte sulla storia con le Giornate Europee del Patrimonio

A legare idealmente molte città del Ponente saranno soprattutto le Giornate Europee del Patrimonio, la grande manifestazione culturale che ogni anno coinvolge migliaia di luoghi in tutta Europa. Nate dall’esperienza avviata nel 1985 e divenute nel 1991 un’iniziativa del Consiglio d’Europa, dal 1999 sono organizzate congiuntamente con la Commissione Europea. Il principio che le anima è semplice: avvicinare i cittadini al patrimonio comune, rendendo accessibili monumenti, musei, collezioni e talvolta luoghi normalmente chiusi al pubblico.

Il viaggio può cominciare da Sanremo, dove sabato alle 17 Forte Santa Tecla propone una visita guidata alla scoperta della propria storia e degli spazi del complesso, con la possibilità di conoscere anche la mostra Mare Vostrum; domenica le visite tornano alle 10 e alle 12. La mattinata festiva offre inoltre, alle 10 nello spazio di piazza Cassini 10/11, la conferenza di Monica Vinardi I misteriosi fantasmi della mia appassionata speranza, dedicata ai monumenti a Giuseppe Garibaldi realizzati da Leonardo Bistolfi per Sanremo nel 1908 e per Savona nel 1927.

Il percorso culmina alle 18 in un luogo inconsueto e particolarmente suggestivo per un grande appuntamento musicale: il Cimitero Monumentale della Foce, dove risuoneranno le note del Requiem K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart. A interpretarlo saranno l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e il Coro FilHarmonia con Albertina Del Bo, Alexandra Kodes, Paolo Delai e Mario Falvella nelle parti solistiche, sotto la direzione di Giancarlo De Lorenzo.

Imperia risponde aprendo le porte delle proprie ville e dei musei. Villa Grock propone sabato e domenica alle 11 Villa Grock: una storia ancora in movimento, viaggio accompagnato nella storia, nelle trasformazioni e negli aspetti più sorprendenti della dimora dell’eclettico artista. Sabato alle 15 lo stesso luogo diventa terreno di fantasia per le famiglie con Una Villa tutta da inventare: dopo aver esplorato gli angoli più curiosi dell’edificio, grandi e piccoli potranno trasformarsi in “architetti visionari” e progettare con carta, colori e materiali di recupero la loro villa del futuro. Poco lontano, alla stessa ora, Villa Faravelli propone Nuovi incontri, visita che mette in dialogo il patrimonio artistico e paesaggistico con la mostra temporanea della messicana Lorena Barros. Domenica alle 18 sarà invece il Museo Navale e Planetario, in Calata Anselmi, a raccogliere il testimone con Rotte di parole, percorso partecipato fra storia della navigazione, memoria marinara e legami con il territorio.

Ancora più articolata la proposta di Ventimiglia, dove la Sezione dell’Archivio di Stato di via Hanbury 12 apre dalle 10 alle 16 con Deo Juvante: il mito Grimaldi nell’estremo Ponente ligure e con le visite Resistere all’oblio: le carte Grimaldi raccontano storie di confine mai rivelate, viaggio attraverso documenti e testimonianze dal Medioevo ai giorni nostri. Il Forte dell’Annunziata si racconta sabato alle 10.30 e alle 15.30 con due visite che permetteranno di raggiungere anche ambienti solitamente chiusi; alle 17.30 l’archeologia incontra invece il teatro nell’Area di Nervia, dove Liber Theatrum, per la regia di Diego Marangon, propone Di sassi, di pietre, di crepe, di rovine, itinerario scenico con partenze scaglionate dall’Antiquarium. Domenica, dalle 10 alle 18, l’attenzione si sposta infine sul Museo Preistorico dei Balzi Rossi, con l’apertura straordinaria diurna delle grotte che conservano testimonianze di una frequentazione umana plurimillenaria.

La geografia del patrimonio arriva anche a Bordighera, dove sabato dalle 14.30 alle 17 il Museo-Biblioteca Clarence Bicknell espone eccezionalmente reperti normalmente sottratti alla vista per ragioni conservative, fra i quali campioni dell’erbario storico ottocentesco di Clarence Bicknell e cassetti entomologici con farfalle acquistate a Londra agli inizi del Novecento. Diano Marina, dalle 15 alle 19, guarda invece ancora più indietro con Prima del Lucus Bormani: nuovi studi sull’area dianese nella protostoria: conferenza e visita guidata al Museo Archeologico dedicate alle nuove indagini, all’evoluzione ambientale, allo sfruttamento delle risorse naturali e alle tecniche artigianali sviluppatesi nell’area.

Dalla Sinfonica ai cori, un ponente in musica

La musica accompagna il weekend ben oltre gli eventi del patrimonio. Sabato sera Sanremo ritrova alle 21 l’Orchestra Sinfonica nel Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Bussana per Musica nelle Chiese: sul podio Giovanni Pompeo, Ksenia Milas al violino e un programma dedicato a Franz Joseph Haydn, con ingresso gratuito.

Il viaggio sonoro prosegue nell’entroterra. La cornice di Apricale accoglie alle 21 il Coro Mongioje diretto da Ezio Vergoli, impegnato in un programma che attraversa il canto popolare e la tradizione corale italiana e internazionale, facendo incontrare melodie appartenenti al patrimonio culturale di diverse nazioni ed etnie con composizioni di più recente elaborazione. Camporosso, alla stessa ora, affida invece la serata alla Open Orchestra diretta dal maestro Marco Reghezza nella Sala Tigli del Centro Polivalente G. Falcone, mentre Pigna anticipa alle 18 i festeggiamenti per i quarant’anni del Coro Troubar Clair. Insieme alla formazione diretta da Giacomo Perotto ci saranno Les Choeurs du Mercantour della Val Vésubie, guidati da Richard Aguillario: un repertorio capace di passare da Jenkins a De André e Max Gazzè per arrivare alle melodie popolari elaborate da Bepi De Marzi.

Teatro e libri, dal giallo alla commedia

Le storie non passano soltanto attraverso la musica. Badalucco ospita sabato alle 17, in piazza Umberto Eco, il giornalista Giulio Maria Geluardi e il suo romanzo Farfalle di pietra, giallo che porta sulla pagina la nuova specialità di polizia ambientale dei Carabinieri intrecciando mistero, tutela dell’ambiente e lotta alla criminalità organizzata.

La sera, alle 21, Villa Boselli ad Arma di Taggia diventa invece teatro della rassegna Di Libro in Libro: Claudio Restelli parlerà di Luisa Zeni. Un sogno chiamato Italia, con Marco Todaro e Angelo Botto a guidare il pubblico attraverso la vicenda storica e umana della protagonista. Musica e recitazione entreranno nel racconto grazie ad Andrea Romano e all’attrice Marinella Lanteri.

Domenica il palcoscenico si sposta al Teatro del Casinò di Sanremo, dove alle 17 la compagnia L’Emporio del Teatro presenta La locanda del tesoro nascosto, commedia brillante scritta e diretta da Ernestina Pellesi. Una locanda di Calizzano, un presunto tesoro, clienti in cerca d’oro ed equivoci sono gli ingredienti della storia; l’ingresso è a offerta libera e l’intero incasso sarà devoluto alla LILT di Sanremo nell’ambito dell’Ottobre Rosa.

Lo sport, dal tennis vintage alla grande festa di Ventimiglia

Anche lo sport si prende una parte importante del fine settimana. Ospedaletti fa un salto indietro nel tempo con il Grand Opening Azzurro Tennis Academy: sabato dalle 15 la storia del tennis rivive in un’atmosfera vintage insieme a campioni ed ex campioni internazionali come Dinara Safina, Anastasia Pavlyuchenkova, Andrei Chesnokov e Gianluca Mager. Alle 15.30 partirà il torneo amatoriale di doppio aperto a tutti i livelli, con Renzo Cimiotti supervisor, seguito dalle esibizioni con racchette di legno; dalle 18.30 spazio ad aperitivo, fotografie e autografi. Per entrare fino in fondo nell’atmosfera, l’invito rivolto ai partecipanti è quello di presentarsi vestiti di bianco con un tocco vintage.

Sui campi di Sanremo torna invece il 42° Sanremo Cup – XXXIV Memorial Dado Tessitore, torneo Under 15 femminile a otto squadre ospitato nell’impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea. Si gioca sabato e domenica dalle 12.30, con la finale per il primo e secondo posto prevista domenica alle 16.30.

Chi allo sport preferisce partecipare in prima persona può raggiungere Santo Stefano al Mare, dove sabato alle 17.30 un open day consentirà di provare il Nordic Walking con partenza da piazza Baden Powell. Domenica sarà invece Ventimiglia a trasformare il centro in una grande palestra all’aperto: dalle 14 alle 19 la Festa dello Sport porterà associazioni, esibizioni, dimostrazioni, attività interattive, stand, incontri con atleti e testimonial e premiazioni tra piazza della Libertà, via della Repubblica, via Vittorio Veneto e i Giardini Pubblici Tommaso Reggio.

Funghi, birra e sapori di fine estate

Il passaggio dall’estate all’autunno si sente soprattutto a tavola. San Lorenzo al Mare celebra uno dei prodotti simbolo della nuova stagione con la Festa del Fungo, sabato dalle 10 alle 24 e domenica dalle 10 alle 15 in piazza Marvaldi: protagonisti gli stand gastronomici con menu a base di funghi, accompagnati sabato dalla musica dal vivo di Beatrice e Serena feat Fabio. Atmosfera completamente diversa sul mare di San Bartolomeo, dove piazza Torre Santa Maria ospita la Festa della Birra. Dalle 19 alle 24 non mancheranno stand gastronomici, live music e dj set: sabato in consolle Luisito e Sabio con l’esibizione dei Molly’s Sea Dreams, domenica Mauro Rosa e gli Harmonia. Domenica il viaggio gastronomico entra nella Val Nervia: Camporosso propone dalle 12, al Palatenda Bigauda, la Festa della Lumaca della Val Nervia curata dalla Pro Loco Gli Amici del Mulino, mentre Triora profuma di bosco con la Festa del Fungo. Dalle 11.30 il paese sarà animato da mercatino e stand gastronomici, dall’esibizione itinerante delle Pecore Nere, dai laboratori della fattoria didattica Zolla Mania e dall’incontro ravvicinato con i rapaci dell’ASD Le Ali delle Alpi Liguri; a completare la giornata dj set, live voice, animazione, truccabimbi e gonfiabili.

Ma il borgo delle streghe sa cambiare completamente volto quando cala la sera. Già sabato alle 22 il Ghost Tour Triora conduce nel centro storico sulle tracce del processo per stregoneria del 1587 e delle leggendarie bàgiue: dal castello a Palazzo Capponi e alle antiche prigioni fino alla Cabotina, un percorso sospeso fra documenti storici, folklore e racconti soprannaturali.

Arte, antichi mestieri e piccoli tesori dei borghi

L’arte trova la sua cornice naturale a Cervo, dove dalle 10 prosegue il Pennello d’Oro 2026 – Estemporanea d’arte e altri linguaggi. La 34ª edizione del concorso sceglie quest’anno come tema Arte e Vino e accompagnerà il borgo per tutto il fine settimana, fino alle premiazioni di domenica alle 18 in piazza Santa Caterina.

La memoria del lavoro contadino torna invece protagonista a Villa Faraldi: sabato alle 17, U Gumbu de Nuccio di Tovo Faraldi ospita Antichi mulini, gli edifici da olio e i gumbi dei Faraldi. Giorgio Fedozzi accompagnerà il pubblico alla riscoperta di edifici, testimonianze e storie legate alla cultura rurale del territorio; al termine è previsto un rinfresco.

Il Ponente, ancora una volta, non propone un solo fine settimana ma tanti weekend diversi nello stesso territorio, lasciando a ciascuno la possibilità di scegliere il proprio.



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