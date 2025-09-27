Turismo, per la Riviera dei Fiori luglio in chiaroscuro: meno presenze, Sanremo e Bordighera reggono con gli stranieri

L’andamento del turismo nella provincia di Imperia durante il mese di luglio evidenzia un quadro complessivamente in calo, con una diminuzione sia negli arrivi sia nelle presenze. Tuttavia, le dinamiche variano sensibilmente da località a località, con alcune città capaci di contenere le perdite o addirittura di registrare un lieve segno positivo.

Sanremo conferma la sua centralità ma con risultati contrastanti. Gli arrivi complessivi crescono leggermente, passando da 42.329 a 42.679 (+0,8%), trainati dagli stranieri (+3,6%). Sul fronte delle presenze, però, si registra una flessione: da 123.364 a 117.053 (-5,1%), soprattutto per il crollo degli italiani (-20,4%), mentre gli stranieri si mantengono in crescita (+1,4%).

Ventimiglia mostra un peggioramento rispetto all’anno scorso. Gli arrivi calano da 9.514 a 8.873 (-6,7%) e le presenze passano da 28.455 a 22.425 (-21,2%). La contrazione più netta riguarda il turismo italiano, che perde quasi un quarto delle presenze (-24,6%).

Per Bordighera luglio è invece positivo. Gli arrivi crescono del 5,9% (da 6.097 a 6.460) e le presenze restano stabili, passando da 26.723 a 26.781 (+0,2%). Merito soprattutto degli stranieri, che registrano +13,6% di arrivi e +2% di presenze.

Diano Marina mantiene sostanzialmente invariati gli arrivi (25.201 contro 25.339, -0,5%), ma perde oltre 10.000 pernottamenti, passando da 147.096 a 137.082 (-6,8%). A incidere è soprattutto il calo delle presenze italiane (-9,4%), mentre gli stranieri si mantengono stabili.

A San Bartolomeo al Mare i dati restano equilibrati: gli arrivi totali sono sostanzialmente stabili (12.002 contro 12.020, -0,15%), mentre le presenze crescono da 58.567 a 60.989 (+4,1%). La spinta arriva dagli stranieri, che segnano un +9,2% di presenze, mentre gli italiani mostrano una lieve crescita (+2,6%).

Infine, Imperia registra un calo sia negli arrivi sia nelle presenze: i primi scendono da 11.722 a 10.569 (-9,8%), le seconde da 39.721 a 38.388 (-3,4%). A pesare è soprattutto la componente straniera, con un -12,3% negli arrivi e un -4,9% nelle presenze.

Una situazione figlia del clima visto durante il mese, che ha visto un abbassamento delle temperature soprattutto nella fase centrale: ad agosto infatti è prevedibile che i dati forniranno una generale ripresa. Continua il moento negativo del turismo ventimigliese, mentre Bordighera si dimostra l'unica città che riesce a mantenere una crescita, seppur marginale. Sanremo invece si dimostra probabilmente lo specchio ideale di questa estate anomala, con un miglioramento di giugno 2025 rispetto al 2024 e un luglio in cui il turismo mordi e fuggi è stato protagonista, abbassando i valori generali di presenze, in particolare, come si è visto, per gli italiani.