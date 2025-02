Sanremo, il Liceo Cassini inaugura la seconda edizione della Cassini Festival Week (Foto e video)

Dopo il successo della prima edizione nel 2024, il Liceo Cassini di Sanremo è pronto a dare il via alla seconda edizione della Cassini Festival Week, in programma dal 10 al 14 febbraio 2025. Un evento che si propone non solo come contenitore di idee e incontri dedicati alle professioni di oggi e di domani, ma anche come occasione di dialogo, scambio culturale e collaborazione tra scuole e istituzioni.

Quest’anno, il Liceo Cassini ha ulteriormente ampliato il progetto grazie a una sinergia con altre istituzioni scolastiche, tra cui il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Potenza, l’Istituto "G. Baruffi" di Ceva-Ormea e l’Università degli Studi di Genova. Il progetto, denominato "Music Trail", mira a creare una rete di supporto e collaborazione giornalistica che vedrà i ragazzi impegnati all’interno della sede di Villa Magnolie. Il progetto ha già ottenuto il patrocinio del Comune di Sanremo e di Rai Liguria, con la media partnership di RaiNews.it e RaiNews24. Tra gli sponsor che sostengono l’iniziativa figurano la Camera di Commercio Riviere di Liguria, Olio Roi e Icarus Group.

La dirigente scolastica del Liceo Cassini, Mara Ferrero, ha spiegato: “È importante dare continuità alla Cassini Festival Week. Il progetto nasce da un’esigenza didattica e, già l’anno scorso, abbiamo vissuto momenti di grande soddisfazione. Quest’anno abbiamo deciso di lavorare in modo più strutturato. Siamo certi che questa sala sarà visitata dai protagonisti del Festival, dai conduttori ai partecipanti, fino a ospiti di spicco.”

Anche il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Uno degli obiettivi principali della scuola secondaria deve essere quello di preparare i ragazzi al futuro. Il Cassini ha saputo cogliere l’opportunità offerta dal Festival, dimostrando che questa manifestazione non è solo musica, ma può diventare un ponte verso il mondo del lavoro.”

Il vicesindaco Fulvio Fellegara ha aggiunto: “Il Festival di Sanremo è parte integrante della cultura popolare italiana e rappresenta per la città un’opportunità di crescita anche a livello lavorativo. Per lavorare nel settore musicale, è fondamentale avere conoscenze approfondite, e questo progetto lo dimostra.”

L’assessore al Turismo Alessandro Sindoni ha poi elogiato l’iniziativa: “Complimenti al Cassini per questa importante iniziativa. Negli ultimi anni, i conduttori come Carlo Conti e Amadeus hanno trasformato il Festival, aprendolo ai giovani. Anche noi abbiamo contribuito a questo cambiamento, ad esempio con il palco in piazza Colombo. Il programma di quest’anno presenta ospiti di altissimo livello, a dimostrazione che il Festival non è solo un patrimonio musicale, ma una vera ricchezza per la città e il Paese.”

Con un programma che prevede la partecipazione di personalità di spicco del panorama musicale e culturale, la Cassini Festival Week si conferma una piattaforma preziosa per stimolare i giovani a guardare al futuro con ambizione e consapevolezza.