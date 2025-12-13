Weekend di spettacolo e tradizione: la provincia di Imperia tra ‘Sarà Sanremo’ e i mercatini di Natale

La provincia di Imperia si prepara a un fine settimana che porta Sanremo sotto i riflettori nazionali. Domenica sera, infatti, il Teatro dell’Opera del Casinò ospiterà la diretta su Rai 1 di ‘Sarà Sanremo’, condotta da Carlo Conti. Un appuntamento che anticipa il Festival e che trasforma la città dei fiori in palcoscenico televisivo. Ma il weekend non si esaurisce con la musica e la televisione: tra spettacoli teatrali, mostre sensoriali, mercatini di Natale e iniziative culturali, l’intero Ponente ligure si accende di eventi che raccontano la vitalità di un territorio capace di alternare grandi palcoscenici e tradizioni di comunità.

Teatro e grandi Spettacoli

Il palco domina la scena del weekend. A Sanremo domenica sera l’Ariston si trasforma nel mondo enigmatico di Sherlock Holmes, tra colpi di scena, duelli e una Londra vittoriana ricostruita da oltre venti performer in scena capitanati da Neri Marcorè. Sempre domenica, poco distante, il Casinò Municipale diventa, come detto, studio televisivo per ‘Sarà Sanremo’ (Rai 1), il programma condotto da Carlo Conti in diretta alle 21.15. Nel frattempo, il teatro si accende anche altrove: a San Lorenzo al Mare sabato va in scena ‘Traviate’ nella rassegna ‘D’Autunno… l’Albero!’, mentre domenica il Teatro dell’Albero propone ‘Assolto o colpevole’, tre repliche a scopo benefico.

A Imperia, il cartellone domenicale offre il family show ‘Destino di Clown’ di David Larible al Teatro Cavour e la rappresentazione ‘Le nuove troiane’ al Teatro dell’Attrito. A Ventimiglia, sabato pomeriggio i Giardini Reggio diventano palcoscenico urbano con ‘Il Natale ai tempi di TikTok’, mentre domenica al Teatro Comunale arriva ‘L’Abbecedario straordinario’. Nell’entroterra, sabato sera il Teatro Salvini di Pieve di Teco ospita ‘Terremoto sui tacchi’, mentre a Ceriana domenica va in scena la brillante commedia ‘La locanda del tesoro nascosto’.

Musica e Concerti

La musica scandisce questi due giorni da ponente a levante. A Sanremo, sabato pomeriggio risuonano le note della OpenOrchestra, mentre il Forte di Santa Tecla ospita un suggestivo concerto al buio legato alla mostra sensoriale. Domenica arriva la ‘Domenica Letteraria’ con intermezzi musicali a Coldirodi, e alle 17 Palazzo Roverizio accoglie lo spettacolo musicale ‘Scandali in Salotto’. A Imperia, sabato sera la Chiesa di Cristo Re ospita la rassegna corale ‘Auguri alla Città’, mentre domenica Villa Grock e la Casa del Popolo animano il pomeriggio con gospel e musica del Novecento. A Ventimiglia, sabato sera il Teatro Comunale ospita un concerto della Banda Musicale Città di Ventimiglia, mentre domenica il Coro ANC riempie il Centro Culturale San Francesco di armonie natalizie. Non mancano i momenti musicali nei borghi: a Cervo, sabato, gli intermezzi di Aurora Pulinetti e Luisa Repola accompagnano la presentazione del libro di Giuseppe Conte; a Bajardo, domenica, i Ponente Folk Legacy danno ritmo alla Festa di Natale; a Taggia, sabato sera la Basilica Miracolosa accoglie il tradizionale concerto di Natale.

Mostre, Arte e Cultura

La mostra più attesa del weekend resta ‘Visione oltre la luce 2.0’ a Sanremo, mostra sensoriale immersa nel buio totale, visitabile sia sabato sia domenica. Sanremo propone anche l’incontro dedicato a Joe Sentieri nella Pigna e, sempre sabato, la visita guidata tra le collezioni del Palazzo del Parco a Diano Marina. La cultura diventa protagonista anche a Cervo, dove sabato alle 17 si svolge l’incontro con Giuseppe Conte per ‘Cervo in blu d’inchiostro’, uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’inverno.

Libri, incontri e presentazioni

Molti i momenti dedicati alla lettura: a Taggia, sabato pomeriggio Antonella Squillace presenta il suo romanzo ‘Speranza è il mio nome’, mentre ad Arma Massimo Ormea introduce ‘La voce segreta delle foglie del Destino’. A Camporosso, la rassegna ‘Tra le Righe’ continua con Donatella Lauria, mentre a Sanremo, domenica alle 16, Villa Luca ospita Francesco Donato con ‘Sento’.

Natale, mercatini e tradizioni

Il Natale invade letteralmente la provincia. A Ventimiglia, per tutto il weekend, il Villaggio di Natale al Chiostro di Sant’Agostino profuma di spezie, cioccolata, vin brûlé e artigianato. A Taggia, sabato torna Natale a Villa Boselli, mentre a Vallecrosia si susseguono laboratori e mercatini. A Sanremo domenica prende vita il suggestivo Presepe Vivente nella parrocchia della Mercede, e in città continuano le luminarie, i mercatini e le iniziative natalizie diffuse. Nell’entroterra, Dolceacqua ospita sia sabato sia domenica il suo Christmas Market, mentre Ceriana propone ‘Jingle Cats’, un festival natalizio unico fatto di animazioni, cioccolata, street food e spettacoli. A Seborga, la domenica di Natale è un trionfo di laboratori, food truck e naturalmente l’arrivo di Babbo Natale.

Eventi per famiglie e bambini

Il weekend è particolarmente ricco per i più piccoli. Tra sabato e domenica brillano i laboratori di Vallecorsia, la festa di Santa Lucia a Cervo, gli incontri con Babbo Natale a Dolceacqua e Seborga, e le attività creative di Torria. A Sanremo, domenica mattina i bambini sono protagonisti del Presepe Vivente; a Ventimiglia, sabato, lo spettacolo itinerante di TikTok diventa vero teatro diffuso per famiglie.

Camminate e attività all’aria aperta

Non mancano le attività all’aria aperta. A Sanremo, domenica mattina torna ‘Cammina e Pulisci – La Passeggiata di Natale’, un’iniziativa green che unisce camminata e pulizia dei sentieri. E sabato sera, a San Romolo, gli appassionati di astronomia attendono la notte delle Geminidi, le stelle cadenti d’inverno. A completare il quadro di un weekend densissimo a Sanremo ci sono due certezze che profumano di magia natalizia: il Luna Park dei Fiori, aperto fino a mezzanotte, e le scie luminose della pista Wonderland On-Ice in Piazza Colombo.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

