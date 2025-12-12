Gli studenti del Liceo Musicale “G.D. Cassini” protagonisti a Scuola Futura: talento, impegno e professionalità incantano il pubblico

Scuola Futura fa tappa a Sanremo e porta con sé un’ondata di musica, creatività e innovazione. Questa mattina, in piazza Borea D’Olmo, il campus itinerante del Ministero dell’Istruzione ha offerto al pubblico un’esibizione d’eccezione: quella degli studenti del Liceo Musicale “G.D. Cassini” di Sanremo, che hanno trasformato la città dei fiori in un palcoscenico vibrante di emozioni e alta formazione. Il concerto, inserito nell’ambito delle attività di orientamento dedicate alla Musica e alle discipline STEM, si è rivelato molto più di una semplice performance. Gli allievi del Cassini hanno dimostrato ancora una volta perché il loro istituto sia considerato una vera eccellenza nel panorama educativo nazionale: tecnica impeccabile, interpretazioni mature e una presenza scenica che già profuma di professionismo.

Alla base di questo successo c’è il lavoro costante di un corpo docente altamente qualificato e una preparazione che va ben oltre la tradizionale didattica musicale. Il Liceo Musicale di Sanremo non si limita a insegnare: forma musicisti completi, capaci di affrontare le sfide del mondo professionale grazie a percorsi che uniscono studio, esperienza diretta e opportunità concrete. Non è un caso che numerosi studenti dell’istituto abbiano già avuto l’onore di collaborare con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, una delle realtà più prestigiose del settore. Un traguardo che testimonia l’alto livello delle competenze acquisite e rappresenta un collegamento diretto tra la scuola e il mondo del lavoro.

Ancora più rilevante è la selezione di alcuni allievi nell’Orchestra Nazionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM): un riconoscimento che proietta il Liceo “Cassini” tra le scuole più virtuose del Paese. L’esibizione di oggi ha confermato ciò che Sanremo già conosce bene: il Liceo Musicale “G.D. Cassini” è una fucina di talenti, un punto di riferimento essenziale per chi sogna una carriera artistica e una realtà capace di formare i professionisti della musica di domani. Una storia di eccellenza che continua a crescere, nota dopo nota.