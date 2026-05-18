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Eventi | 18 maggio 2026, 15:38

“Benvenuta Memole” conquista Bordighera: Teatro Golzi sold out e nuovi spettacoli già prenotati

Successo per la commedia scritta e diretta da Maura Polito: applausi al cast e incasso devoluto in beneficenza alle associazioni Spes e Aceb

Commedia “Benvenuta Memole”, Teatro Golzi di Bordighera.

Commedia “Benvenuta Memole”, Teatro Golzi di Bordighera.

Grande successo per la “prima” della commedia Benvenuta Memole, andata in scena al Teatro Golzi, all’interno del Palazzo del Parco di Bordighera. Lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito, con i 500 posti della sala occupati in ogni ordine, e sono già stati prenotati altri quattro appuntamenti, ai quali se ne aggiungeranno ulteriori.

La vicenda è ambientata in uno studio medico e si sviluppa attraverso un susseguirsi continuo di situazioni comiche, accompagnate da un finale di forte impatto emotivo. La pièce affronta anche temi legati alla solidarietà e alla collaborazione, messaggi che emergono con chiarezza nel corso della rappresentazione. Al termine dello spettacolo il pubblico ha accolto il cast con applausi e acclamazioni.

Sul palco si sono esibiti Maura Polito, Luciano De Stefanis, Giuseppe Socratini, Maria Pina Rebaudo, Matteo Cassini, Emilia Serpico, Emanuele Arduino, Graziella Tufo, Fabio Vicari e Monica Giannini.

La regia è stata curata dalla stessa Maura Polito, autrice del testo, con la collaborazione e la supervisione di Silvia Villa. Antonio Arduino ha fornito il supporto tecnico, Luciano De Stefanis ha realizzato le scenografie, Lorenzo Devoto ha coordinato il service, Fabio Acquista si è occupato delle fotografie e Maurizio Martorana della realizzazione video.

L’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza alle associazioni Spes di Ventimiglia e Aceb di Camporosso. Sul palco sono saliti anche i presidenti delle due realtà, Matteo Lupi e Stefano Urso, per ringraziare il pubblico e gli organizzatori.

«La commedia – spiega Maura Polito – ha alternato leggerezza e ironia a temi profondi e delicati. Insieme il pubblico ha riso per oltre un’ora e mezza e si è commosso nel finale. Siamo davvero molto soddisfatti. Dopo l’esordio del nostro gruppo con “Pasta, amore e polizia” proseguiamo con questa pièce che, se le premesse sono queste, ci darà nuovamente grandi soddisfazioni».

Sono già in programma nuovi appuntamenti con Benvenuta Memole: il 27 agosto a Taggia, il 29 agosto a Ceriana, oltre a future rappresentazioni al Teatro comunale di Ventimiglia e a Cicagna, in provincia di Genova, in date ancora da definire.

Redazione

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