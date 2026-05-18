Sanremo, i dati di Tim confermano il Festival traino del turismo 2026: +60% di stranieri e boom di presenze in tutti gli eventi

Sanremo si conferma sempre più città a vocazione turistica internazionale. Questa mattina l’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, insieme a Tim Enterprise, ha presentato l’analisi dei flussi turistici relativi a quattro grandi eventi: Festival di Sanremo, Milano-Sanremo, Sanremo in Fiore e periodo pasquale. I dati sono stati elaborati attraverso la piattaforma Tim City Forecast Turismo, che utilizza un modello proprietario capace di analizzare i movimenti delle schede sim presenti sul territorio, includendo non solo utenti Tim ma anche operatori virtuali e stranieri in roaming. La piattaforma rileva la presenza unica giornaliera, tra le 6 e le 23.59, considerando sia chi è presente nel giorno di osservazione sia chi trascorre la notte sul territorio.

Il periodo del Festival ha fatto registrare una media di 80mila presenze giornaliere, con un picco di 104mila persone. Gli italiani rappresentano l’86% dei visitatori, mentre il 14% arriva dall’estero. Tra i turisti italiani prevalgono i lombardi con il 35,3%, seguiti da piemontesi (33,3%), laziali (13,6%), campani (9,1%) e liguri (8,7%). Per quanto riguarda gli stranieri, in testa ci sono francesi (20,3%) e spagnoli (19,8%), seguiti da tedeschi (6,6%), filippini (6,5%) e polacchi (6%). Il 74% dei pernottamenti viene registrato a Sanremo, mentre il restante 26% riguarda i comuni limitrofi. Nel confronto con il 2025 emerge una crescita significativa: +9,24% di presenze medie, con un incremento del 17% dei turisti, del 30% degli escursionisti e del 28% dei transitanti. In forte aumento anche il turismo internazionale, con un +60% di stranieri, mentre gli italiani crescono del 12%.

La storica corsa ciclistica Milano-Sanremo ha fatto registrare una media di 49mila presenze. In questo caso il pubblico è composto per il 69% da italiani e per il 31% da stranieri. Il 71% dei visitatori pernotta a Sanremo, mentre il 29% sceglie altre località. Anche qui il confronto con il 2025 evidenzia una crescita importante: +16% di presenze medie, con un aumento del 17% dei turisti italiani e soprattutto del 79% di quelli stranieri.

Per la manifestazione 'Sanremo in Fiore' la presenza media è stata di 56mila persone. L’evento ha registrato un incremento del 18% delle presenze, con un aumento del 28% di turisti italiani e addirittura del 124% di visitatori stranieri, dato che evidenzia una crescente attrattività internazionale anche per gli appuntamenti tradizionali della città. Infine Pasqua ha toccato una media di 80mila presenze. Gli italiani rappresentano l’80% dei visitatori, contro il 20% degli stranieri. Tra gli italiani prevalgono i turisti provenienti dal Piemonte (44,7%) e dalla Lombardia (37,1%), seguiti da Liguria (3,9%), Emilia-Romagna (3,4%) e Toscana (3,1%). Tra gli stranieri dominano i francesi (25%), seguiti da tedeschi (23%), svizzeri (12%), spagnoli (6,2%) e britannici (4,9%).

Dati che confermano come Sanremo continui a rafforzare il proprio ruolo di destinazione turistica di riferimento, capace di attrarre pubblico italiano e internazionale durante tutto l’anno e non soltanto nei giorni del Festival.