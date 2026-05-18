Sanremo, lo sportello di Ascolto Arma di Taggia-San Bartolomeo Noi4You organizza il laboratorio "Genere, sesso e orientamento sessuale"

In un momento storico in cui i temi legati all’identità personale sono sempre più presenti nel dibattito pubblico, nasce un’occasione di confronto aperto, informato e privo di pregiudizi: il laboratorio “Genere, sesso, orientamento sessuale – facciamo chiarezza: identità oltre le etichette”, condotto dal dott. Toesca Vittorio, psicologo e psicoterapeuta in formazione e volontario Noi4You.

L’iniziativa, organizzata dallo Sportello di Ascolto Arma di Taggia – San Bartolomeo dell’Associazione Noi4You, si propone di offrire strumenti chiari e accessibili per comprendere concetti spesso confusi o utilizzati impropriamente nel linguaggio quotidiano. Qual è la differenza tra sesso biologico e identità di genere? Cosa significa orientamento sessuale? Quanto incidono cultura, stereotipi e aspettative sociali nella costruzione dell’identità personale?

Attraverso un approccio scientifico ma allo stesso tempo coinvolgente, il laboratorio accompagnerà i partecipanti in un percorso di riflessione e dialogo, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, rispetto e ascolto reciproco. Non si tratta soltanto di un incontro informativo, ma di uno spazio sicuro dove poter fare domande, confrontarsi e approfondire temi che riguardano la vita quotidiana, le relazioni e il modo in cui ciascuno percepisce sé stesso e gli altri.

Il titolo stesso dell’evento - “Identità oltre le etichette” - richiama la necessità di andare oltre definizioni rigide e semplificazioni, riconoscendo la complessità e l’unicità delle esperienze umane. In una società sempre più plurale, comprendere il linguaggio delle identità significa anche costruire comunità più inclusive e relazioni più autentiche.

Il laboratorio è aperto a giovani, adulti, insegnanti, educatori, genitori e a chiunque desideri approfondire queste tematiche in modo serio, empatico e competente. Nessuna conoscenza preliminare è richiesta: solo curiosità, rispetto e voglia di mettersi in ascolto.

Un appuntamento che invita a riflettere, comprendere e dialogare, perché conoscere è il primo passo per superare stereotipi e creare spazi di reale inclusione.

L'appuntamento è per giovedì 21 maggio alle ore 21:00 presso Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29 a Sanremo.