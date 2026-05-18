Ospedaletti, grande successo per lo spettacolo teatrale "La locanda del tesoro nascosto" di Ernestina Pellesi

Una domenica all’insegna della gioia, della condivisione e della grande partecipazione. Ieri, la sala eventi “La Piccola” di Ospedaletti si è trasformata nel cuore pulsante di un pomeriggio indimenticabile, dove il teatro e la musica si sono incontrati per regalare emozioni pure al numeroso pubblico presente.

L'evento, curato nei minimi dettagli dall'associazione culturale Ars Longa, ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando la grande voglia di cultura e socialità.

La prima parte del pomeriggio ha visto il pubblico letteralmente immerso nelle atmosfere della commedia brillante "La locanda del tesoro nascosto", scritta da Ernestina Pellesi.

I bravissimi interpreti dell'Emporio del teatro Auser di Sanremo hanno saputo catturare l'attenzione della platea fin dalle prime battute, portando in scena una storia curiosa, ricca di ritmo e colpi di scena. Una performance di alto livello che ha strappato applausi a scena aperta e convinti sorrisi.

Il testimone è poi passato alla Florelia Banda Folk Ospedaletti. Sotto la sapiente ed energica direzione del M° Simone Giacon, i musicisti hanno letteralmente trascinato la sala in un vortice di allegria.

L'atmosfera è diventata immediatamente festosa e partecipativa: tra canti, balli improvvisati e un ritmo travolgente, il pubblico si è unito in un unico grande applauso, celebrando la tradizione musicale locale con immenso entusiasmo.

L'evento ha avuto anche un importante valore di condivisione e supporto reciproco. Gli organizzatori hanno voluto rivolgere un grazie speciale all'Emporio del teatro Auser per aver donato il proprio contributo artistico interamente a favore della Banda Florelia, a testimonianza di una bellissima sinergia tra le realtà associative del territorio.

All'incontro non è mancato il caloroso sostegno dell'amministrazione comunale. Erano presenti il vicesindaco Daniela Gozzi e l'assessore Simona Cecchetto, che hanno espresso parole di grande stima e plauso nei confronti della banda Florelia e, in particolare, dell'associazione Ars Longa.