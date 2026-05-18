Ventimiglia, grande partecipazione per la quinta edizione di “Bimbimbici”: bambini e famiglie in strada per una città più sostenibile

Si è svolta ieri a Ventimiglia la quinta edizione di “Bimbimbici”, la manifestazione dedicata ai più piccoli e alla promozione dell’uso quotidiano della bicicletta negli spostamenti urbani. Un pomeriggio di festa, colori e movimento che ha coinvolto bambini, famiglie e associazioni del territorio, trasformando le strade in un grande spazio condiviso all’insegna della mobilità sostenibile.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sicurezza stradale, della moderazione del traffico e della necessità di ripensare gli spazi urbani in chiave più accessibile e inclusiva. Un messaggio che, attraverso il gioco e la partecipazione attiva dei più piccoli, punta a costruire una cultura della mobilità più attenta e responsabile.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Twenty Land per la collaborazione e il supporto organizzativo, così come a Valeriano Palleschi, che ha animato il pomeriggio con attività di giocoleria e intrattenimento molto apprezzate dai bambini.

Gli organizzatori hanno inoltre ringraziato Scuola di Pace per la collaborazione e ricordato il prossimo appuntamento promosso dall’associazione: “Donna Vita Libertà”, la passeggiata solidale in programma il 31 maggio.

Un ringraziamento è stato rivolto anche al Comune di Ventimiglia e alla Polizia Locale, che hanno garantito supporto nella gestione della viabilità e della sicurezza lungo il percorso, permettendo lo svolgimento della manifestazione in totale tranquillità.

La quinta edizione di “Bimbimbici” conferma l’importanza di continuare a investire in percorsi sicuri, zone 30, infrastrutture ciclabili e politiche di mobilità sostenibile. Perché una città più sicura per i bambini è una città migliore per tutti.