Ad Arma di Taggia torna la magia di “Natale a Villa Boselli”: dall’accensione dell’albero al grande villaggio, due giorni nel cuore delle feste

C’è un appuntamento che, più di altri, racconta l’inizio del Natale ad Arma di Taggia. Un appuntamento che sa di attesa, di bambini con il naso all’insù e di famiglie che si ritrovano sotto le luci appena accese. È “Natale a Villa Boselli”, la manifestazione che da oltre undici anni accompagna la città verso il periodo più amato dell’anno, diventando un segno identitario per la comunità tabiese e non solo.

Il primo momento da segnare sul calendario è venerdì 12 dicembre alle 16.45, quando il parco di Villa Boselli ospiterà la cerimonia di accensione dell’albero di Natale. Saranno presenti le autorità, le associazioni del territorio e il sindaco, che con un semplice gesto illuminerà il grande albero dando ufficialmente il via alle festività. È una scena che, anno dopo anno, riesce sempre a emozionare: non soltanto perché inaugura il periodo natalizio, ma perché lo fa in un luogo che è diventato il cuore affettivo della città.

Il giorno successivo, sabato 13 dicembre, Villa Boselli tornerà a trasformarsi nel suo tradizionale villaggio natalizio, una giornata intera dedicata alle famiglie tra spettacoli, attività e sorrisi. Fin dal mattino sarà possibile vivere un’atmosfera unica, con spettacoli di magia, il ritorno del trenino, i gonfiabili, le animazioni e quel clima vivace e allegro che ha reso l’evento un richiamo per grandi e piccini.

Il format rimane quello che negli anni ha conquistato migliaia di visitatori: semplice, autentico, costruito sulla voglia di stare insieme e di regalare ai più piccoli un’esperienza che ricorderanno a lungo. È un appuntamento che molti, ormai, sentono come proprio. C’è chi lo vive come un rito familiare, chi lo aspetta per scoprire le novità della nuova edizione, chi lo sceglie per ritrovare l’atmosfera delle feste come la immaginava da bambino.

“Natale a Villa Boselli è uno di quegli appuntamenti che raccontano la nostra identità meglio di qualunque slogan", afferma l'assessore al Turismo Barbara Dumarte. "È un evento che parla alle famiglie, valorizza il territorio e crea un’atmosfera che sempre più visitatori scelgono di vivere venendo a Taggia in questo periodo. Il turismo è anche questo: esperienze sincere, capaci di lasciare qualcosa a chi partecipa. E Villa Boselli, ogni dicembre, diventa un luogo che unisce, accoglie e sorprende.”

La manifestazione è curata dal Comitato Natale a Villa Boselli, guidato da Riccardo Actis, che coordina volontari, associazioni e realtà del territorio. Un lavoro che dura mesi, fatto di impegno silenzioso, idee, prove, contatti e tanta passione: elementi che hanno trasformato un’iniziativa nata dal desiderio di un gruppo di mamme in un piccolo grande appuntamento che oggi richiama visitatori anche da altre province e regioni.

“Natale a Villa Boselli” è diventato negli anni un simbolo del modo in cui Arma di Taggia sa fare comunità. È una celebrazione che non si limita alle luci o agli spettacoli, ma che racconta soprattutto il piacere di ritrovarsi, di vivere un momento condiviso, di riconoscersi parte di qualcosa di più grande.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 12 e il 13 dicembre Villa Boselli riaprirà il suo villaggio del Natale, pronta a regalare sorrisi, ricordi e quell’atmosfera speciale che, ogni anno, riesce a riportare tutti – almeno per un attimo – a quando il Natale era soprattutto stupore.