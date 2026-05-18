Bordighera, commedia e solidarietà: grande successo per il debutto di "Benvenuta Memole"

Applausi per "Benvenuta Memole", commedia brillante scritta e diretta da Maura Polito con la supervisione alla regia della professionista Silvia Villa, che ha riscosso un grande successo ieri pomeriggio al teatro Golzi nel Palazzo del Parco a Bordighera. Uno spettacolo benefico proposto dalla compagnia teatrale Gli SpacciAttori di Sogni e organizzato dalle associazioni Spes di Ventimiglia e Aceb di Camporosso, che, al suo debutto, è andato oltre qualsiasi aspettativa. "Il teatro era gremito di gente, un pubblico caloroso e accogliente che ha interrotto più volte la pièce con applausi a scena aperta" - dicono gli organizzatori - "Lo spettacolo ha ricevuto grandi favori e riconoscimenti dal pubblico che ha riso per un'ora e mezza e versato qualche lacrimuccia sul finale della commedia allegra, brillante ma intrisa di una morale e una tematica molto profonde. Il ricavato dell'evento, sarà devoluto a favore di Aceb di Camporosso e Spes di Ventimiglia".

L'autrice e la coregista, visibilmente emozionate, hanno dichiarato di "essere molto soddisfatte della messa in scena e della fantastica risposta del pubblico".

Il presidente della Spes Matteo Lupi e il presidente dell'ACEB Stefano Urso si ritengono molto contenti per la partecipazione di così tante persone che generosamente hanno contribuito ad aiutare due associazioni che si impegnano molto sul nostro territorio e ringraziano di cuore la Compagnia de Gli SpacciAttori di Sogni per aver regalato a tutti un pomeriggio indimenticabile.

Sul finale è salito sul palco anche il consigliere regionale Armando Biasi che ha pronunciato delle bellissime parole nei confronti della commedia e soprattutto della tematica trattata che mette in risalto le tante problematiche sanitarie e sociali che il nostro Paese deve affrontare. Ha altresì ringraziato le due associazioni per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente sul territorio.

L'autrice dell'opera 'Benvenuta Memole', Maura Polito, ha già vinto un premio per il testo di questa commedia, posizionandosi al terzo posto al Concorso Nazionale Giuseppe Antonio Borgese e ha ricevuto una richiesta di pubblicazione dell'intera opera dalla Casa Editrice Il Convivio Editore. Sono saliti sul palco Emanuele Arduino, Emilia Serpico, Fabio Vicari, Giuseppe Socratini, Graziella Tufo, Luciano De Stefanis, Mariapina Rebaudo, Matteo Cassini, Maura Poliro e Monica Giannini. Costumi di Maura Polito e Silvia Villa. Contributo tecnico di Antonio Arduino e Giuseppe Socratini. Supervisione alla regia di Silvia Villa e scenografia di Luciano De Stefanis del Teatro della Luna.