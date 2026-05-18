ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Solidarietà

Solidarietà | 18 maggio 2026, 15:35

Coop Liguria, raccolti 250 kg di generi alimentari a Roverino con SPES e Scuola di Pace APS

La giornata “Dona la Spesa a tutta la Liguria” ha sostenuto le famiglie più fragili del territorio grazie alla raccolta promossa sabato 16 maggio.

Coop Liguria di Roverino

Coop Liguria di Roverino

Sabato 16 maggio, presso la Coop Liguria di Roverino, si è svolta la giornata di solidarietà “Dona la Spesa a tutta la Liguria”, promossa da Coop Liguria in collaborazione con SPES e Scuola di Pace APS.

Nel corso dell’iniziativa sono stati raccolti 250 chilogrammi di generi alimentari, destinati a numerose attività di sostegno e alle famiglie più fragili del territorio.

La raccolta rappresenta un ulteriore passo nell’attività di aiuto portata avanti da SPES e Scuola di Pace APS a favore delle persone in difficoltà, attraverso interventi concreti di supporto alimentare e solidarietà sociale.

Gli organizzatori hanno espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa, rendendo possibile il raggiungimento di un risultato importante per la comunità locale.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium