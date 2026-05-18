Coop Liguria, raccolti 250 kg di generi alimentari a Roverino con SPES e Scuola di Pace APS

Sabato 16 maggio, presso la Coop Liguria di Roverino, si è svolta la giornata di solidarietà “Dona la Spesa a tutta la Liguria”, promossa da Coop Liguria in collaborazione con SPES e Scuola di Pace APS.
Nel corso dell’iniziativa sono stati raccolti 250 chilogrammi di generi alimentari, destinati a numerose attività di sostegno e alle famiglie più fragili del territorio.
La raccolta rappresenta un ulteriore passo nell’attività di aiuto portata avanti da SPES e Scuola di Pace APS a favore delle persone in difficoltà, attraverso interventi concreti di supporto alimentare e solidarietà sociale.
Gli organizzatori hanno espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa, rendendo possibile il raggiungimento di un risultato importante per la comunità locale.