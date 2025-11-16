Maltempo sul Ponente, allerta arancione prolungata fino alle 21: a Sanremo e Imperia aperti i Coc (Foto)

Il Ponente ligure si prepara a entrare nella fase più delicata dell’ondata di maltempo: da pochi minuti è scattata infatti l’allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico (la fascia di attenzione più alta prima del rosso), la quale è stata prorogata fino alle 21. Dopo le criticità registrate ieri tra allagamenti, grandinate improvvise e interventi dei Vigili del Fuoco, la mattinata di oggi si è invece mostrata più tranquilla, con piogge intermittenti e una situazione sotto controllo su tutto il territorio compreso tra Ventimiglia e Imperia.

Secondo quanto registrato dalla rete di monitoraggio, i torrenti del Ponente sono saliti lievemente ma restano ampiamente sotto i primi livelli di guardia. Le precipitazioni sono risultate disomogenee e, almeno fino alle 14, non sono stati segnalati rovesci di particolare intensità.

I dati pluviometrici delle ultime ore confermano un quadro in evoluzione ma ancora moderato: Cipressa 92 mm (42 caduti dalle 5), Imperia 70 (27), Diano Marina 65 (43), Borgomaro 55 (15), Sanremo 49 (13), Dolcedo 46 (22), Ceriana 45 (11), Ventimiglia 44 (9), Pontedassio 40 (18), Apricale 39 (14), Airole 38 (11), Bajardo 37 (12), Montegrosso Pian Latte 34 (20), Verdeggia 29 (20), Rocchetta Nervina 28 (9), Col di Nava 27 (15), Pieve di Teco e Triora 26 (16), Pigna 18 (10).

Una distribuzione frammentata che conferma — come già sottolineato ieri da Arpal — l’elevata incertezza legata alla localizzazione dei fenomeni più intensi. Le dinamiche al suolo, i venti e le celle temporalesche in formazione rendono infatti la previsione meno lineare del solito: i nuclei potrebbero nascere e insistere su aree ristrette, creando potenziali criticità localizzate. Proprio per questo motivo, in vista dell’allerta arancione valida dal primo pomeriggio, i Comuni si sono attivati. A Imperia è stato aperto il Centro Operativo Comunale, così come a Sanremo, dove già ieri gli allagamenti in via Martiri della Libertà e al Mercato Annonario avevano evidenziato la necessità di una vigilanza rafforzata.

Con l’arrivo della seconda fase del peggioramento prevista per le prossime ore — più umida e potenzialmente più intensa rispetto a quella di ieri — non si esclude che il Ponente possa essere interessato da temporali forti e stazionari, in grado di generare allagamenti improvvisi, smottamenti superficiali e difficoltà di deflusso nelle aree già stressate dal maltempo. Per ora, dunque, la situazione resta tranquilla ma in osservazione. Il consiglio è quello di seguire gli aggiornamenti, evitare spostamenti non necessari nelle ore più instabili e adottare le consuete norme di autoprotezione soprattutto nelle zone già colpite da allagamenti nelle ultime 24 ore.

+++ L'aggiornamento delle 12.38 +++

Alla luce di quanto si è già verificato e delle uscite modellistiche per le prossime ore, che confermano tanta umidità a tutti i livelli in atmosfera ma uno scarso accordo sulle localizzazioni dei fenomeni più intensi, l’allerta meteo è stata così aggiornata:

- ZONA A: L’allerta arancione termina alle 21:00 di oggi, domenica 16 novembre, a cui segue un’allerta gialla fino alle 23:59 di oggi

- ZONA B: L’allerta arancione termina alle 23:59 di oggi, a cui segue un’allerta gialla fino alle 8:00 di domani, lunedì 17 novembre

- ZONA C: L’ allerta arancione termina alle 23:59 di oggi, a cui segue un’allerta gialla fino alle 8:00 di domani, lunedì 17 novembre (sui bacini grandi l’allerta gialla terminerà alle 10:00 di domani, lunedì)

- ZONA D: L’allerta arancione termina alle 21:00 di oggi, domenica 16 novembre, a cui segue un’allerta gialla fino alle 23:59 di oggi

- ZONA E: L’ allerta arancione termina alle 23:59 di oggi, a cui segue un’allerta gialla fino alle 8:00 di domani, lunedì 17 novembre

Aggiornamento precipitazioni: un primo fronte piovoso è transitato sulla nostra provincia, in attesa di quello, considerato ancora più importante e previsto le 16.30/17. Diversi i millimetri caduti con il picco ad Airole, dove ne sono scesi 50 in poco più di un’ora, tra le 12 e le 13.30, portando l’altezza totale da ieri a 104 mm. Meno forte la precipitazione nelle altre città, anche se si registrano i primi allagamenti come a Cipressa dove dove l’altezza della precipitazione è salita a 105 mm da ieri, Diano Marina 89, , Apricale 85, Imperia 81, Pontedassio 74, Verdeggia 68, Triora 67, Castelvittorio 61, Ceriana 60, Bajardo e Dolceacqua 58, Sanremo e Montalto 55, Pieve di Teco 53, Dolcedo 51, Seborga 50, Rocchetta Nervina 49, Ventimiglia 47, Col di Nava 46, Pigna 44. Tutti i fiumi e i torrenti sono cresciuti ma sempre ampiamente sotto il primo livello (giallo) di guardia.

SCENARIO:

- Nel pomeriggio assisteremo a piogge tra forti e moderati sul centro levante della regione con la possibilità di temporali organizzati e persistenti che potrebbero insistere su un suolo già saturo.

- Lunedì mattina: ultimi fenomeni residui in graduale esaurimento.

- I venti si mantengono forti, anche domani su tutta la regione ad esclusione dei versanti padani fi ponente e di conseguenza il mare sarà tra mosso e molto mosso su tutte le coste, agitato al largo

EFFETTI: Sono possibili effetti quali: allagamenti di sedi stradali e sottopassi, difficoltà di smaltimento delle acque, piccoli smottamenti o frane superficiali, rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori. La natura dei temporali previsti richiede particolare attenzione per i possibili effetti collegati alla persistenza su aree ristrette, laddove si instaureranno le strutture temporalesche stazionarie.

Se vi trovate nelle zone interessate dal temporale e potete farlo in sicurezza, potete inviarci foto e video dei disagi o degli allagamenti che state osservando. Le vostre segnalazioni, utilissime per monitorare in tempo reale la situazione in città, possono essere mandate alla nostra redazione tramite WhatsApp o Messenger: contribuiranno a informare tempestivamente tutta la comunità.