 / Cronaca

Cronaca | 16 novembre 2025, 13:32

Sanremo, primi allagamenti in città tra Corso Matuzia, Corso Marconi e via Padre Semeria (Foto e video)

Dalle 13 un fronte molto forte sta colpendo la città: segnalati fiumi d’acqua, tombini saltati e disagi localizzati in alcune aree della zona ovest

Un temporale sta interessando Sanremo dalle prime ore del pomeriggio. Intorno all’una, la città è stata investita da un fronte improvviso e piuttosto intenso che, nel giro di pochi minuti, ha già provocato i primi disagi soprattutto nella zona ovest.

I punti più critici sono quelli già noti per vulnerabilità in caso di precipitazioni rapide e concentrate. In Corso Matuzia e Corso Marconi si registrano i primi allagamenti, con corsie parzialmente invase dall’acqua e difficoltà alla circolazione.

Situazione analoga in via Padre Semeria, dove il temporale ha generato veri e propri fiumi d’acqua in discesa, spinti dalla forte pendenza naturale della strada. Alcuni tombini sono saltati e in corrispondenza degli incroci si sono formati accumuli significativi, rendendo più complesso il passaggio dei mezzi.

Per ora i disagi risultano circoscritti a queste zone, ma la perturbazione potrebbe intensificarsi nelle prossime ore, come indicato dalle previsioni e dalla stessa Protezione Civile che ha già attivato il monitoraggio continuo del territorio. L’allerta arancione, prorogata fino alle 21, resta in vigore.

News collegate:
 Sanremo, aperto il Coc. Annullati eventi e partita, Mager: “Atteso un fronte molto preoccupante intorno alle 17” (Foto e video) - 16-11-25 13:13
 Maltempo sul Ponente, allerta arancione prolungata fino alle 21: a Sanremo e Imperia aperti i Coc (Foto) - 16-11-25 12:00
 Maltempo sulla Liguria, allerta arancione nel Ponente: piogge intense e monitoraggio continuo - 16-11-25 10:13

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium