Sanremo, primi allagamenti in città tra Corso Matuzia, Corso Marconi e via Padre Semeria (Foto e video)

Un temporale sta interessando Sanremo dalle prime ore del pomeriggio. Intorno all’una, la città è stata investita da un fronte improvviso e piuttosto intenso che, nel giro di pochi minuti, ha già provocato i primi disagi soprattutto nella zona ovest.

I punti più critici sono quelli già noti per vulnerabilità in caso di precipitazioni rapide e concentrate. In Corso Matuzia e Corso Marconi si registrano i primi allagamenti, con corsie parzialmente invase dall’acqua e difficoltà alla circolazione.

Situazione analoga in via Padre Semeria, dove il temporale ha generato veri e propri fiumi d’acqua in discesa, spinti dalla forte pendenza naturale della strada. Alcuni tombini sono saltati e in corrispondenza degli incroci si sono formati accumuli significativi, rendendo più complesso il passaggio dei mezzi.

Per ora i disagi risultano circoscritti a queste zone, ma la perturbazione potrebbe intensificarsi nelle prossime ore, come indicato dalle previsioni e dalla stessa Protezione Civile che ha già attivato il monitoraggio continuo del territorio. L’allerta arancione, prorogata fino alle 21, resta in vigore.