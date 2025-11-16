Sanremo, aperto il Coc. Annullati eventi e partita, Mager: “Atteso un fronte molto preoccupante intorno alle 17” (Foto e video)

Sanremo entra ufficialmente nella fase più delicata dell’ondata di maltempo. Con l’allerta arancione confermata e prorogata fino alle 21, il sindaco Alessandro Mager ha disposto l’apertura del COC, il Centro Operativo Comunale, come previsto dalle procedure regionali. Una decisione assunta mentre le previsioni indicano l’arrivo, tra le 16 e le 17, di un fronte definito “molto preoccupante”.

Il primo cittadino, durante l'apertura del Centro a mezzogiorno, in linea con l'allerta, ha spiegato che l’intensificazione della perturbazione resta difficile da prevedere con precisione, ma l’orario più critico sembra confermato. “Dalle valutazioni che riusciamo a fare, speriamo che non siano quelle definitive e che non si verifichino nella loro interezza, ma proprio intorno alle 17 dovrebbe arrivare un fronte molto pesante”, ha dichiarato. Alle sue spalle, gli uomini della Protezione Civile lavoravano già in assetto operativo. Mager ha voluto rimarcare la loro autonomia e preparazione: “Sanno benissimo quello che devono fare, si muovono autonomamente grazie alla professionalità e all’esperienza che li contraddistinguono. Posso solo ringraziarli: si mettono sempre a disposizione con passione, entusiasmo e un forte senso civico”.

Il sindaco è tornato anche sugli episodi registrati ieri, in particolare nella zona tra via Martiri e il mercato, colpita da uno scroscio improvviso e particolarmente intenso. “Quella bomba d’acqua ha creato un vero e proprio fiume che si è riversato sul mercato. Dispiace, ma eventi così non riguardano solo Sanremo quando si verificano precipitazioni di questa portata”. La Protezione Civile ha predisposto una serie di sacchi-barriera per limitare i ristagni e le fuoriuscite, ma non sono mancati comportamenti incivili: “Mi diceva il comandante della Polizia Municipale che qualche cittadino ne ha addirittura rubati un paio. Un fatto che dispiace molto”.

Sul fronte organizzativo, Comune e Protezione Civile hanno confermato di essere pronti a intervenire. “Sono tutti qui, sperano di non dover agire in modo massivo, ma se servirà lo faranno con la consueta professionalità”, ha aggiunto Mager. Il peggioramento previsto per il tardo pomeriggio ha portato anche alla cancellazione di due appuntamenti in programma: la manifestazione animalista prevista alle 17 in piazza Colombo e la partita di calcio delle 19 a Pian di Poma, entrambe annullate per motivi di sicurezza.

In attesa delle prossime ore, la raccomandazione è di limitare gli spostamenti, prestare massima attenzione nei pressi di sottopassi e corsi d’acqua e seguire gli aggiornamenti ufficiali del Comune e della Regione.