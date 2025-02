Speciale Weekend: prima del ‘ciclone’ festivaliero, ecco cosa fare e dove andare nella nostra provincia

Come dicevamo l’interesse è rivolto quasi esclusivamente al 75esimo Festival della Canzone e a tutto quello che gli ruota intorno. Sanremo, infatti, già dall’inizio di questa settimana ha cambiato volto grazie ai numerosi allestimenti sparsi in città come, ad esempio, il Suzuki Stage, il grande palco in Piazza Colombo, e il glass in piazza Bresca che ospiterà il dopo festival con Alessandro Cattelan. Le avvisaglie di quello che potrà succedere la prossima settimana si potranno registrare già da questo pomeriggio quando alle 18.00 i giovani talenti provenienti da Area Sanremo - Etra, Kimono, Crytical, Løvinne, Djomi e Cartapesta - saranno i protagonisti dell’opening del Suzuki Stage che diventerà uno dei luoghi simbolo del 75° Festival di Sanremo. La serata si aprirà con un’esibizione degli Urban Theory e sarà condotta da Jody Cecchetto e Mattia Stanga, scelti da Carlo Conti per presentare gli eventi del palco di Piazza Colombo per tutta la settimana del Festival.



Per ricordare le origini della kermesse canora suggeriamo di visitare 'Quando il Festival della Canzone si svolgeva al Casinò', la nuova sezione dell’esposizione ‘Il Casinò si mette in mostra’ creata nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni di attività dell’azienda turistica più importante della Riviera. I visitatori potranno ammirare i cantanti che scrissero negli anni Cinquanta e Sessanta le pagine più intense della storia musicale italiana. Da Mina a Celentano, da Milva a Claudio Villa, a Nilla Pizzi, pagine di spartiti e canzoni che l’Italia canticchiava da Sanremo.

La sezione ‘Festival’, che si aggiunge a quelle già presenti, oltre alle immagini propone manifesti, abiti, quadri, un antico microfono che sarebbe stato utilizzato nelle serate dal 1958 al 1962; abiti che riportano alle edizioni che si svolsero nel Salone delle feste dal 1951 al 1976. Si può visitare dalle ore 10.00 per tutta la giornata ad ingresso libero e gratuito. La parte della mostra a Porta Teatro è visitabile senza limiti di età. A Porta Principale si può visitare la seconda ala dedicata ai primi anni del Secolo.



Domani è in programma anche l’apertura ufficiale della settimana festivaliera del ‘Victory Morgana’ con la possibilità di assistere allo spettacolo pirotecnico organizzato dalla Costa Toscana, visibile dalla terrazza del noto locale matuziano. I fuochi sono previsti per le 18.30, è dunque un’ottima occasione per trascorrere l’orario aperitivo/cena al Victory Morgana fino alle ore 21.00, per poi lasciare spazio al party ufficiale di apertura ‘Fuori Sanremo ING’ di Radio Italia, il tradizionale evento privato solo ad inviti da parte dell’organizzatore, al quale saranno presenti ospiti speciali, artisti e i cantanti in gara.

Per concludere lo spazio dedicato al Festival oggi e domani, dalle 9.30 alle 19.30, la città dei fiori si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli amanti degli affari e delle occasioni imperdibili, grazie l’attesissima edizione invernale di ‘Saldi Gioia’ della Confcommercio. L'evento contribuirà a creare un'atmosfera ulteriormente festosa e vibrante in tutte le vie della città. I negozi del centro e delle zone limitrofe offriranno sconti straordinari e promozioni imperdibili, rendendo questa manifestazione un'opportunità unica per fare shopping e approfittare di affari eccezionali.

A parte il festival non da meno sono gli altri eventi in programma questo fine settimana come ad esempio ‘Imbolc – l'inizio della Primavera Celtica’ in programma oggi dalle 16 alle 18.30, presso i locali dello IAT di San Lorenzo al Mare a cura del gruppo di divulgazione storica ‘Bergomori – Ligures Celeberrimi’. Durante l'incontro verranno raccontati l'origine dell'attuale festa della Candelora, di Santa Brigida e tutte le altre usanze che affondano le radici nell'antica festa celtica ricordata oggi con il nome di Imbolc. Sarà possibile partecipare ad un laboratorio nel quale realizzare con le proprie mani e con materiale vegetale, la ‘Cros Bride’, croce di Santa Brigida, un simbolo solare integrato nella tradizione cristiana.



Spazio anche per eventi teatral-musicali: al Teatro dell’Attrito di Imperia Cristina Castigliola porta in scena questa sera lo spettacolo ‘Una kermesse tutta per noi’, una sorta di teatro-canzone dedicata agli anni '50 con una punta di romanticismo. Mentre a Lo Spazio Vuoto di Imperia l’appuntamento è sempre per questa sera alle 21.15 con ‘Fool Blues’, che vedrà protagonista l’attore imperiese Luca D’Addino accompagnato dalla musica di Romeo Velluto.

Fool Blues nasce dalla necessità di guardare la società con gli occhi di un clochard. Un essere che non ha più niente da perdere, un rifiuto della società, che possa svelare, dalla sua posizione ai margini, le contraddizioni che si annidano nelle nostre vite.



Al Teatro Tommaso Salvini di Pieve di Teco arriva la grande canzone d’autore con Max Manfredi, insignito due volte del Premio Tenco, massimo riconoscimento per il genere. Un’occasione unica per sentire le parole e la musica di questo grande cantautore in un’atmosfera quasi acustica tra le eleganti poltrone del teatro più piccolo d’Europa. Manfredi è accompagnato da Filippo Gambetta all’organetto e Alice Nappi al violino. Lo spettacolo è in programma questa sera alle 21.



Per la rassegna ‘Cervo in blu d’Inchiostro’, Francesca Sensini, professoressa dell’Università di Nizza, approda oggi alle 17.00 al Castello dei Clavesana di Cervo, per la presentazione del libro ‘Afrodite viaggia leggera. Sulle rotte dell’amore’. Modererà l’incontro Alessandra Garibaldi, docente del Liceo ‘Vieusseux’ di Imperia. Gli intermezzi musicali saranno a cura degli studenti del Liceo ‘Vieusseux’.

La storia della dea dell’amore, della bellezza e dell’erotismo attraverso un viaggio lungo tutto il Mediterraneo.

Per chi invece vuole distrarsi all’aria aperta e magari fare qualche buon affare può andare a Montegrosso Pian Latte dove domani l’appuntamento è con la Fiera della Candelora.

La manifestazione inizierà alle 10, con l'apertura del grande mercatino all'aperto: quest'anno parteciperanno numerose bancarelle artigiane ed aziende agricole, locali, ma anche provenienti dal vicino Piemonte e dalla provincia di Savona. Sarà possibile, inoltre assistere allo spettacolo offerto da ‘Sergione’, che con la sua motosega sarà impegnato a scolpire nel legno ‘Gli Animali del Bosco’ e partecipare al laboratorio di intreccio dei tradizionali Cavagni; per i più piccini, truccabimbi. A partire dalle 12.00, la Pro Loco di Montegrosso proporrà le preparazioni tipiche del territorio legate in particolar modo all'itinerario gastronomico della Cucina Bianca, in versione street food (disponibili posti a sedere). Dalle ore 14.00, inoltre, il locale Gruppo Musicale ‘I Monelli di Montegrosso Pian Latte’ farà echeggiare nel borgo il suono delle fisarmoniche ed canti legati alla nostra tradizione popolare. Non mancherà, in questa quarta edizione della Fiera, l'appuntamento con la cultura: alle ore 15.30 è infatti prevista la presentazione del libro di Ottavia Castellaro, ‘Aromatiche da bere, Sapori Mediterranei nel bicchiere’.

In chiusura ricordiamo che fino a domani sera è possibile visitare ‘Jurassic Expo’, una mostra itinerante in corso di svolgimento sul Lungomare Vespucci a Imperia. Un'incredibile tour immersivo che trasporterà i partecipanti in un autentico mondo preistorico. Numerosi modelli, tutti fedelmente ricostruiti a grandezza naturale, alcuni in movimento e di dimensioni colossali, raccontano la storia della loro evoluzione sulla terra e nei mari. Tra i più celebri e impressionanti spiccano il Tyrannosaurus Rex, lo Spinosauro e il Velociraptor (info e acquisto biglietti a questo link).



