Sanremo: domani Coldirodi ricorda le vittime dell’eccidio del 19 dicembre 1944

Domani, domenica 14 dicembre 2025, saranno commemorati dall’ANPI le vittime dei tragici eventi del 19 dicembre 1944.



“Un eccidio in cui caddero i Partigiani combattenti Giuseppe Caputi e Lelio Giaccaglia – spiega la Presidente della sezione ANPI Amelia Narciso -. Con loro fu assassinato, innocente vittima di una guerra di sopraffazione e di spietata violenza, il giovanissimo Giuseppe Graziano, che i Partigiani stavano riaccompagnando a casa: colpito a morte, si trascinò lungo il viottolo, fino ad una scalinata dove moriva, dopo lunga agonia, senza che ad alcuno fosse permesso portare soccorso.



Alle ore 10 i partecipanti si incontreranno davanti al monumento dei Caduti della I guerra mondiale, alle ore 10.30 ci sarà la celebrazione della S. Messa. Al termine si proseguirà per il Monumento in memoria dei Caduti Partigiani, con una sosta davanti al luogo dove, dopo una interminabile agonia, morì il giovane Graziano. Saranno presenti il Gonfalone del Comune con un rappresentante dell'amministrazione comunale, la commemorazione sarà tenuta da Leo Farchiata, vice Presidente del Comitato Coldirodi. Ringraziamo anticipatamente i collantini e tutti gli uomini e donne di buona volontà che parteciperanno a questo momento di condivisione e di riflessione per non dimenticare, con l'impegno di respingere e rifiutare per sempre le tragedie delle guerre”.