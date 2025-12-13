Due giorni di magia, artigianato e animazione per grandi e piccoli: a Dolceacqua torna il Christmas Market

L’evento, organizzato dal comune di Dolceacqua, prevede la presenza di artigiani e piccoli produttori locali, pronti a proporre idee regalo uniche, originali e sostenibili. "Dolceacqua si prepara a vivere l’atmosfera più suggestiva dell’anno con il Christmas Market – Mercatino di Natale, in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre, a partire dalle 9.30, nella suggestiva piazza Mauro" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Grande attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli: domani dalle 14 spazio all’animazione per bambini, con l’incontro con l’elfo di Babbo Natale, foto ricordo, giochi, musica e momenti di puro divertimento. Oggi e domani non mancheranno i laboratori creativi, dove i bambini potranno realizzare insieme decorazioni natalizie, stimolando fantasia e manualità".