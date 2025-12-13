Ventimiglia, al Museo Civico Archeologico torna lo scambio di auguri con la conferenza sul Cristo Redentore

Giovedì 18 dicembre, alle ore 16.00, torna il tradizionale appuntamento al MAR Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, nella prestigiosa sede della Fortezza dell'Annunziata, per lo scambio degli auguri con la Cittadinanza, gli Amici del Museo e i Soci dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Nell'occasione la Direttrice dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Ventimiglia–Sanremo Valentina S. Zunino, interverrà con la conferenza Nel segno del Giubileo: le statue del Cristo Redentore. Iconografie e devozioni del secolo breve. Ultimo appuntamento col ciclo “Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri”, giunto alla sua ventiseiesima edizione, che prosegue nella sua “missione” di divulgare le ultime scoperte della ricerca archeologica, storica, d'archivio, di critica dell'arte e di approfondimento sul territorio del Ponente ligure e di Ventimiglia in particolare.

Organizzato dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, è stato quest'anno dedicato all'Anno Giubilare con tre incontri affidati a eminenti ricercatori che hanno illustrato le tracce e i documenti della diffusione del culto cristiano nel nostro territorio.

Dopo i saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale della Città di Ventimiglia, l’appuntamento sarà introdotto dalla dott.ssa Daniela Gandolfi, Conservatrice del MAR. L’evento sarà anche occasione per ringraziare quanti hanno dato sostegno al Museo e all'Istituto e si concluderà col tradizionale scambio degli auguri nell'imminenza delle prossime festività.



