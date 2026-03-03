 / Eventi

Gli antichi Liguri e la regalità sacra: conferenza di Alessio Bellini alla Biblioteca Civica di Bordighera

Giovedì 12 marzo, alle 16.30, un viaggio tra storia, archeologia e antropologia per riscoprire i misteri del Mediterraneo

La Biblioteca Civica di Bordighera ospiterà un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia, archeologia e antropologia. Giovedì 12 marzo, alle 16.30, il dottor Alessio Bellini terrà la conferenza "La regalità sacra presso gli antichi Liguri". L’evento, presentato e moderato da Alberto Guglielmi Manzoni dell’associazione L'Uomo e il Pellicano, si propone di fare luce su una delle civiltà più enigmatiche del Mediterraneo. Bellini guiderà il pubblico in un’analisi che intreccia politica e spiritualità, rispondendo a quesiti fondamentali: “Chi erano esattamente gli antichi Liguri? Cosa distingueva la loro concezione di potere e quando questa poteva definirsi ‘sacra’?”

Attraverso prove archeologiche e fonti letterarie, il relatore condurrà i presenti tra sepolture eccezionali, sovrani provenienti da terre lontane e dinastie regolate da tabù e poteri metaumani. Un’occasione unica per scoprire come le società tribali della zona organizzassero la propria vita secondo logiche che sfidano l'immaginazione moderna. Alessio Bellini, nato a Sanremo nel 1998, è antropologo ed etnologo specializzato presso l’Università degli Studi di Torino, con formazione internazionale e specializzazioni in Geopolitica delle Religioni presso l’ISPI. Autore del saggio "C’era una volta... Sanremo" e membro dell'Istituto Internazionale di Metapolitica “Joseph de Maistre”, attualmente è vicepresidente dell’Accademia della Pigna.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza desiderosa di riscoprire le radici più profonde e misteriose del proprio territorio.

