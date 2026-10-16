Sanremo e Montecarlo, si lavora a una nuova intesa per il festival della commedia. Incontro con Ezio Greggio a Palazzo Bellevue

Sanremo e Montecarlo al lavoro per rinnovare la collaborazione nel segno della commedia. È questo l’obiettivo dell’incontro tra l’assessore al Turismo di Sanremo Alessandro Sindoni, il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola ed Ezio Greggio, celebre attore e comico, per valutare la possibilità di riproporre l’intesa avviata lo scorso anno in occasione del Film Festival de la Comédie.

Per Greggio si tratta di un ritorno a Sanremo a quasi un anno di distanza dalla sua partecipazione all’apertura della stagione teatrale del Casinò, occasione nella quale era stata presentata anche la collaborazione con il Principato di Monaco per la rassegna internazionale dedicata alla commedia, di cui è cofondatore e che quest’anno celebra il traguardo dei 25 anni.

L’accordo dello scorso anno aveva dato vita a una collaborazione tra Montecarlo e la Città dei fiori, con una delle serate del festival ospitata proprio dalla Casa da gioco sanremese, mentre nella serata finale è stata una delegazione sanremese a essere ospite a Montecarlo, in un progetto che mira a rafforzare sempre di più il legame tra le due realtà. Un’iniziativa pensata per consolidare i rapporti tra le due realtà e valorizzare le rispettive offerte culturali e turistiche.

Anche quest’anno l’intenzione è quindi quella di proseguire lungo questa strada. La 23ª edizione del Film Festival de la Comédie si svolgerà dall’11 al 14 novembre.