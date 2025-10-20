Sanremo, al Casinò un convegno sugli appalti pubblici: il sindaco Mager illustra le novità del correttivo e i cantieri cittadini (Foto e Video)

Le novità del correttivo al Codice degli Appalti

È in corso questa mattina, al Teatro del Casinò di Sanremo, l’incontro di studio e approfondimento dedicato al tema. Voluto dal sindacoe organizzato dal, il convegno rappresenta un importante momento di confronto per amministratori, tecnici e professionisti del settore, con l’obiettivo di chiarire i principali cambiamenti introdotti dal recente correttivo al Codice degli Appalti. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della, die del. Dopo i saluti istituzionali delle autorità, tra cui ile il, si sono susseguiti gli interventi di magistrati e avvocati esperti in materia di contratti pubblici.

Il D.Lgs. 209/2024 e il D.L. Infrastrutture 73/2025 introducono una serie di modifiche mirate a semplificare le procedure di gara, snellire i processi amministrativi e rendere più efficiente la fase di affidamento e gestione dei contratti pubblici. Pur mantenendo saldi i principi fondamentali di trasparenza, legalità e libera concorrenza, il correttivo interviene su aspetti operativi, come:

- la digitalizzazione delle procedure di gara, con un uso più esteso delle piattaforme telematiche;

- la riduzione dei tempi di aggiudicazione e delle verifiche preliminari;

- una maggiore responsabilizzazione delle stazioni appaltanti nella gestione diretta dei procedimenti;

- nuove regole per il partenariato pubblico-privato (PPP) e per gli affidamenti sotto soglia;

- l’introduzione di strumenti di monitoraggio e controllo più puntuali nella fase di esecuzione dei lavori.

Secondo gli organizzatori, il convegno mira proprio a fare chiarezza su questi aspetti, offrendo un’occasione di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore.

Nel corso dell’evento, il sindaco Alessandro Mager ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento e il valore formativo della giornata: “Noi lo riteniamo sommamente utile – ha dichiarato Mager – e tra l'altro questo convegno è la prosecuzione di un altro incontro organizzato nell’aprile di quest’anno, non appena è entrato in vigore il cosiddetto correttivo del Codice degli Appalti. Per una pubblica amministrazione la conoscenza della normativa che regola i rapporti tra enti locali e imprese appaltatrici è fondamentale: deve essere una giornata di studio e apprendimento, grazie ai contributi di magistrati di altissimo livello e professionisti qualificati.”

Parlando dei cambiamenti introdotti dal nuovo Codice, il sindaco ha evidenziato: “È una materia molto tecnica – ha spiegato – ma i principi generali, come trasparenza e libera concorrenza, restano invariati. Ciò che cambia sono alcune modalità operative, che dovrebbero rendere i procedimenti più snelli e rapidi.”

I cantieri di Sanremo: piazza Eroi e Palazzetto dello Sport

Mager ha poi affrontato anche la situazione dei principali cantieri cittadini, oggetto di attenzione da parte dell’amministrazione: “Per il Palazzetto dello Sport – ha detto – nel giro di un mese o mese e mezzo dovremmo avere l’esito del computometrico estimativo commissionato a uno studio di Pavia. Speriamo che ci sia corrispondenza con quello presentato da Giocoistruzioni. Per quanto riguarda il parking di Piazzaroi, i lavori stanno procedendo, anche se avremmo gradito un ritmo più sostenuto. L’importante è che proseguano: confidiamo che la cooperativa CEA possa concluderli in tempi ragionevoli.” Sui tempi di fine lavori, il sindaco resta prudente: “Fare un pronostico non è semplice – ha aggiunto – perché in alcuni casi le procedure sono gestite anche dall’autorità giudiziaria, che deve contemperare le esigenze di aziende e creditori. Noi, nei limiti del possibile, insistiamo affinché ci sia un’accelerazione: una soletta è già stata gettata, speriamo che presto venga completata anche la penultima.”

Una giornata di studio e prospettive per il futuro

L’incontro al Casinò conferma la volontà dell’amministrazione comunale di promuovere la conoscenza del nuovo quadro normativo, rafforzando la capacità degli enti locali di gestire appalti pubblici in modo efficiente, trasparente e conforme alla legge. Un impegno che si traduce anche nella vigilanza sui lavori in corso e nella ricerca di soluzioni che assicurino tempi certi e qualità delle opere pubbliche.