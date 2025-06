Cna Imperia, Graziano Poretti è il nuovo presidente: "Ascolto, innovazione e rispetto della tradizione le nostre priorità" (Foto e video)

Giornata di partecipazione e di rilancio per Cna Imperia, che ha celebrato all’Hotel Des Anglais di Sanremo la propria assemblea elettiva, rinnovando vertici e obiettivi per i prossimi anni. Al termine dei lavori, è stato eletto per acclamazione il nuovo presidente territoriale: Graziano Poretti, consulente informatico, che raccoglie il testimone da Michele Breccione, presidente uscente dopo otto anni di mandato.

L’appuntamento è stato anche occasione di riflessione grazie ai tre panel tematici organizzati durante la giornata: “Con la forza delle idee”, “La sapienza delle mani” e “Il coraggio dell'integrazione”. Tavole rotonde che hanno visto il contributo di esperti, artigiani e degli economisti Lorenzo Lener (presente in sala) e Filippo Tantillo (in collegamento), per offrire una visione ampia e concreta delle sfide che attendono il mondo dell’artigianato e delle piccole imprese.

A portare il saluto della confederazione nazionale è stato il segretario generale Otello Gregorini, che ha sottolineato: “Il nostro legame con il territorio è estremamente importante. Viviamo una fase complessa, tra dazi, conflitti e il tema dell’energia. Ora il turismo darà una spinta al sistema, ma l'attenzione è già rivolta all'autunno: ci sarà bisogno di nuovi investimenti per affrontare le sfide che ci attendono”.

Nel suo primo discorso da presidente, Poretti ha ribadito la sua visione per il quadriennio: “È una grande emozione. Noi rappresentiamo 2800 aziende: è una responsabilità importante. Il nostro percorso sarà improntato all’ascolto, all’innovazione e al rispetto delle tradizioni. Dovremo facilitare l’accesso alle nuove tecnologie senza mai dimenticare le nostre radici. CNA è un’associazione: nessuno deve restare indietro”.

Anche Michele Breccione, presidente uscente, ha rimarcato il lavoro svolto: “Abbiamo costruito tanto e bene. In questi otto anni abbiamo affrontato sfide importanti, come la pandemia, ma siamo riusciti a creare una rete forte e coesa. Ora lasciamo il timone a mani sicure, con lo sguardo rivolto avanti”.

Nuova Presidenza e Direzione Territoriale

Al fianco di Poretti, l’assemblea ha approvato all’unanimità la nuova Presidenza territoriale, espressione della varietà dei settori rappresentati:

Graziano Poretti – Presidente Territoriale

Massimo Lupo – Costruzioni

Luca Falco – Installazione e impianti

Bruno Ramon – Agroalimentare / Pastai

Vincenzo Palladino – Servizi alla comunità / Verde

Jared Maceri – Giovani Imprenditori

Carla Sappia – CNA Pensionati

A questa si affianca una Direzione Territoriale composta da 21 membri provenienti da diversi settori, tra cui moda, edilizia, turismo, impresa donna, alimentare, trasporto merci, estetica, meccanica e comunicazione.

Luciano Vazzano riconfermato segretario territoriale

Confermato tra gli applausi nel ruolo di segretario territoriale Luciano Vazzano, che ha ricordato i risultati ottenuti: “Dal mio ingresso in CNA abbiamo registrato una crescita delle imprese del 154,10%, di cui il 75,56% da quando sono direttore. CNA Imperia è oggi un punto di riferimento sempre più solido per il nostro territorio”.

Partecipazione e visione nazionale

Per la prima volta, l’assemblea di CNA Imperia ha visto la partecipazione del segretario generale nazionale Otello Gregorini, chiaro segnale dell’importanza e della vitalità dell’associazione sul territorio.

Tra i nuovi ingressi, spicca quello di Giuseppe Faraldi, assessore al Turismo del Comune di Sanremo, che assume ora ufficialmente il ruolo di coordinatore Turismo e Commercio per CNA Imperia.

Conclusioni

In chiusura, Poretti ha lanciato un messaggio chiaro: “Sono davvero contento della fiducia ricevuta. Abbiamo davanti a noi un percorso che guarda al consolidamento dell’associazione, ma anche alla sua apertura e crescita, allo sviluppo di nuovi servizi e alla valorizzazione dei talenti del territorio. CNA è una casa che si costruisce ogni giorno, insieme”.

L’assemblea ha così ribadito con forza che CNA Imperia è un’associazione viva, dinamica e moderna, capace di guardare avanti senza dimenticare le proprie radici artigiane.