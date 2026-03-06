Soroptimist e SDA Bocconi: tre giorni di alta formazione per le leader del futuro

Il Soroptimist International d’Italia riconosce il ruolo della formazione come elemento fondamentale per la crescita personale e professionale nel mondo del lavoro. E per questo, in attuazione delle sue finalità, offre la possibilità a giovani donne selezionate dai Club del Soroptimist International d’Italia di partecipare gratuitamente a un corso di formazione di tre giorni, realizzato dalla SDA Bocconi - School of management, dell’Università Bocconi di Milano.

Obiettivi del corso

Favorire l’empowerment delle giovani donne. Supportare le partecipanti a comprendere ed interpretare l’attuale contesto socio-politico ed economico, mettendo al centro i temi dell’inclusione e un modello di leadership, in cui l’etica e la responsabilità sociale siano i driver di comportamento su cui fondare le decisioni. Fornire alle partecipanti competenze e strumenti per sviluppare le proprie abilità di leadership.

Destinatarie

Il corso si rivolge a giovani donne, di età massima 28 anni (le candidate non dovranno aver compiuto il 29mo anno di età alla data del 31 marzo 2026), in possesso di laurea specialistica o magistrale, buona conoscenza della lingua inglese, con residenza anagrafica o con sede degli studi o dell’attività lavorativa negli ambiti territoriali in cui operano i Club del Soroptimist International d’Italia e in ambito nazionale limitatamente agli e-Club.

Modalità di ammissione

Per partecipare alle selezioni, le candidate dovranno compilare l’apposita domanda di partecipazione reperibile sul sito www.soroptimist.it, sezione Bandi, e inoltrarla entro il giorno 31 marzo 2026 alla sede del Club Soroptimist del territorio corrispondente alla residenza anagrafica o alla sede degli studi o dell’attività lavorativa della candidata o all’indirizzo corso.sdabocconi@soroptimist.it.

Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita Commissione costituita dalla Presidente del Club, che la presiede, e da due Socie da lei nominate. La Commissione convoca le candidate per un colloquio, che potrà svolgersi anche on-line, e compila una graduatoria dalla quale risultino la vincitrice e le altre candidate idonee, che nell’ordine di graduatoria, potranno subentrare alla vincitrice nel caso di rinuncia di quest’ultima.

La Commissione ha a disposizione 40 punti così ripartiti: fino a 20 punti per titolo di studio, fino a 20 punti a seguito di colloquio diretto a valutare le attitudini della candidata. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Entro e non oltre il giorno 20 aprile 2026, la graduatoria relativa alla vincitrice e alle idonee dovrà essere inviata dalla Presidente di Club al Segretariato Permanente del Soroptimist International d’Italia all’indirizzo: corso.sdabocconi@soroptimist.it

La Presidente di ciascun Soroptimist Club comunicherà la graduatoria alle candidate.

Modalità di realizzazione

Il corso si articola in 3 giornate di formazione, realizzate in due cicli, rispettivamente nei periodi:

I^ edizione: 20-21-22 maggio 2026

II^ edizione: 17-18-19 giugno 2026

Alle candidate selezionate è consentito indicare la preferenza per uno dei due periodi.

Tale indicazione non è comunque in nessun modo vincolante e impegnativa per il Soroptimist International d’Italia.

La sede del Corso è presso la SDA Bocconi di Milano, in via R. Sarfatti 10 – 20136 Milano. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico delle corsiste.

Le lezioni di svolgeranno indicativamente con il seguente orario: fascia mattutina 9-12,30, fascia pomeridiana 14-18 (terzo giorno 14-17,30). Alle partecipanti verrà comunicato il calendario dettagliato, l’orario preciso delle lezioni, l’aula presso la quale si terrà il Corso e ogni eventuale variazione dovesse intervenire.

Modalità didattiche

Il Corso sarà svolto da docenti della SDA Bocconi e si caratterizzerà per una didattica attiva, volta a massimizzare il coinvolgimento delle partecipanti. Le lezioni frontali verranno integrate da questionari di self assessment, role playing, casi didattici di studio, testimonianze e di «allenamento» delle competenze.

Obblighi delle corsiste

Le corsiste si devono impegnare a:

non divulgare dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante le attività di progettazione o durante l’erogazione della formazione didattica;

non diffondere a terzi il materiale didattico, anche per via telematica, in quanto proprietà di SDA Bocconi.

Certificazione finale

La SDA Bocconi rilascerà un attestato finale di frequenza alle partecipanti del Corso.