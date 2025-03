Sanremo: la ruota panoramica di Pian di Nave piace sempre di più, il Comune lancia la manifestazione di interesse

La ruota panoramica in Pian di Nave sta diventando un’attrazione sempre più richiesta a Sanremo. Il successo ottenuto nelle ultime due edizioni del Festival della Canzone, con la prosecuzione della sua presenza ben oltre la durata della kermesse canora, ha convinto l’Amministrazione Comunale a proseguire.

Proprio per questo è stata pubblicata una manifestazione di interesse, atta all’installazione di una ruota dell’altezza di almeno 16 metri, sempre nella stessa area, che si trova direttamente sul mare e che consente una buona visuale del panorama della città dei fiori. Chi sarà interessato all’installazione, dovrà mantenere l’impianto dal 24 marzo al 3 giugno. Secondo quanto stabilito dalla manifestazione di interesse gli oneri saranno completamente a carico del concessionario e, quindi, a costo zero per il Comune.

Chi si aggiudicherà l’installazione dovrà adempiere ai costi Siae (in caso di diffusione musicale) al canone demaniale marittimo, l’imposta regionale ed imposta di registro, nonché l’imposta sulla pubblicità se dovuta ed ogni altra tassa o tributo dovuti ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunali. Si accollerà anche i costi di forniture idrica ed elettrica oltre alla messa in sicurezza dell'area così come previsto dalla normativa vigente in materia di safety e security.