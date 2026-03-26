"Sanremoinfiore 2026", Ventimiglia realizza un carro su 'Quark' (Video)

Con un carro su 'Quark' Ventimiglia parteciperà a 'Sanremoinfiore 2026', in programma il 29 marzo, che quest'anno avrà come tema “Che allegria! …tra emozioni, colori e trasmissioni”, un viaggio attraverso le trasmissioni televisive che hanno fatto la storia dei palinsesti italiani.

Il carro, che ha preso vita nell'ex deposito della Riviera Trasporti messo a disposizione dei carristi grazie all'interessamento del vicesindaco Marco Agosta per consentire le attività di allestimento e lavorazione, verrà portato oggi a Sanremo dove i carristi de 'Cheli d'ina vota' si dedicheranno agli ultimi e importanti preparativi in vista del Corso Fiorito: l’allestimento floreale. "Ventimiglia parteciperà a 'Sanremoinfiore 2026' grazie al lavoro dei carristi che si sono adoperati per progettare e abbellire il carro che quest'anno rappresenterà 'Quark'" - dice l'assessore di Ventimiglia Serena Calcopietro - "Desidero ringraziare Sino Spanò, presidente dell'associazione carristi, tutti i carristi e il vicesindaco Marco Agosta che ci ha aiutato ad ottenere gli spazi. Sono dei piccoli tentativi per cercare di non perdere la tradizione e la cultura dell’infioratura a mosaico, patrimonio culturale e artistico che intendiamo valorizzare e sostenere come merita. A fine giugno avremo una grandissima manifestazione che farà divertire grandi e piccini con uno sguardo assolutamente internazionale".

Il carro, che rappresenterà il programma televisivo di divulgazione scientifica ideato e condotto da Piero Angela, sfilerà in seconda posizione, immediatamente dopo il carro della città di Sanremo. "Ho accettato di fare il carro di Ventimiglia con la garanzia di poter realizzare la Battaglia dei bambini" - svela Sino Spanò, il presidente dell'associazione carristi - "Stiamo realizzando, con la collaborazione dei carristi e infioratori di Ventimiglia, il carro che rappresenterà 'Quark'. Più di 12mila garofani verranno messi a mosaico e il plancet sarà tutto pieno di fiori".