Carri Fioriti 2026, l’urna decide: svelati a Sanremo i temi dei Comuni (Foto)

L'urna di Sanremo ha scelto gli abbinamenti per i Carri Fioriti 2026, l'appuntamento tradizionale con cui la città durante il mese di marzo celebra il fiore in collaborazione con le altre amministrazioni del territorio. Nella sala specchi di Palazzo Bellevue si sono infatti ritrovati assessori e sindaci da Ventimiglia a Diano Marina che hanno assistito alle estrazioni, preparandosi chi ad allestire un carro a tema Ballando con le stelle chi invece facendo un salto indietro nel tempo al periodo di Portobello, in un intreccio tra passato e futuro in ricordo anche dei celebri conduttori che hanno segnato la storia italiana, da Mike Bongiorno a Pippo Baudo (scomparso lo scorso 16 agosto) senza dimenticare Enzo Tortora.

Dopo lo scorso anno con il tema portante dell'Europa, questa volta lo sguardo sarà rivolto alla televisione pubblica e agli storici programmi tv che hanno accompagnato le vite di milioni di telespettatori. La sfilata sarà prevista per domenica 29 marzo, ma la festa del fiore a Sanremo sarà molto più lunga: confermato infatti il Festival dei fiori, l'iniziativa promossa dagli assessorati al turismo e all'ambiente di Sanremo, nelle figure di Alessandro Sindoni ed Ester Moscato, in sinergia con Camera di Commercio, associazioni di categoria, tavolo della floricoltura, Casinò, Teatro Ariston e Orchestra Sinfonica. Già dal 25 marzo la città si riempirà di inziative legate al fiore, con una serie di eventi collaterali tra mostre, installazioni e convegni nei luoghi simbolo di Sanremo.

L'evento clou resta comunque la sfilata domenicale, trasmessa anche dalla tv nazionale che quest'anno sarà anche legata alla scelta dei temi: il titolo scelto è stato infatti “Che allegria! …tra emozioni, colori e trasmissioni”, un viaggio attraverso le trasmissioni televisive che hanno fatto la storia dei palinsesti italiani. Questi gli abbinamenti completi:

1)Ventimiglia: Quark

2)Taggia: Discoring

3)Dolceacqua: Rischiatutto

4)Diano Marina: Lascia o raddoppia

5)Pompeiana: Giochi senza frontiere

6)Bordighera: Linea verde

7)Vallecrosia Camporosso: Ballando con le stelle

8)Santo Stefano al mare: Portobello

9)Ospedaletti: Canzonissima

10)Riva Ligure: Fantastico

A parte come sempre Sanremo che invece dedicherà il suo carro al Festival. Poco prima delle estrazioni, l'assessore Sindoni, nella veste di croupier per gli abbinamenti, ha voluto complimentarsi con i Comuni per il lavoro svolto lo scorso anno, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il successo della manifestazione, a partire già dai giorni del Festival precedenti la sfilata. Tra gli aspetti che saranno attenzionati quello dell'assalto ai carri, con la volontà manifestata di migliorare ulteriormente i servizi di sicurezza, proseguendo sul percorso già tracciato lo scorso anno.