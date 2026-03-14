Sanremo, a Palazzo Roverizio incontro su "Naturopatia: riequilibrare corpo e mente"

"Naturopatia: riequilibrare corpo e mente" sarà il tema al centro dell'evento, a ingresso libero, previsto questa sera, sabato 14 marzo alle 20.30, a Palazzo Roverizio in via Escoffier 29 a Sanremo.

La dottoressa Erica Martini, una figura molto conosciuta e apprezzata dalla città per il suo instancabile impegno nella promozione della cultura, dell’arte, della musica e presidente di Palazzo Roverizio, presenterà "Naturopatia: riequilibrare e mente".

Un conferenza con il dottor Rudy Lanza, direttore Alta Formazione in Naturopatia Professionale. "In questo incontro, vi accompagnerò in un viaggio utile e accessibile nel mondo della Naturopatia. Un approccio integrato che considera la persona nella sua totalità: corpo, mente ed emozioni" - dice l'organizzatore - "Si parlerà di equilibrio, prevenzione e consapevolezza, con esempi pratici applicabili alla vita quotidiana perché la Naturopatia è un incredibile strumento per comprendere i segnali del corpo e favorire il benessere e l’equilibro interiore".

Un incontro pensato per chi desidera prendersi cura di sé in modo più profondo e responsabile. "Ampio spazio sarà dedicato al ruolo dello stile di vita e alle scelte quotidiane che influenzano il benessere globale, con la consapevolezza che la visione naturopatica è in sinergia con la Medicina accademica" - sottolinea - "L’obiettivo è fornire chiavi di lettura semplici, utili e coerenti per migliorare la qualità della propria vita. Un momento di riflessione e crescita personale aperto a tutti".