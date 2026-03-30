Bordighera: estate 2026, via libera ai contributi per eventi. Il Comune punta su cultura, turismo e valorizzazione urbana

Il Comune di Bordighera mette in moto la macchina dell’estate 2026. Con una delibera approvata dal Commissario straordinario, l’ente ha definito criteri e risorse per sostenere le associazioni locali impegnate nell’organizzazione di eventi turistici e culturali. Il provvedimento prevede l’assegnazione di contributi economici e patrocinio comunale per iniziative capaci di valorizzare alcuni dei luoghi simbolo della città, tra cui il centro storico di Bordighera Alta, i giardini Winter e i percorsi di interesse turistico. Come si legge nella delibera, l’obiettivo è “integrare il calendario delle manifestazioni estive” attraverso iniziative con una forte valenza sociale e culturale, promuovendo al contempo l’associazionismo e la partecipazione della comunità per “valorizzare i luoghi della città e coinvolgere la comunità”, con particolare attenzione al centro storico, ai parchi pubblici e agli spazi culturali.
Contributi fino a 1.000 euro per evento
Il Comune ha stabilito importi massimi differenziati in base alla tipologia di iniziativa:
- fino a 1.000 euro per eventi nel centro storico e ai giardini Winter
- fino a 500 euro per iniziative teatrali, musicali e letterarie
Saranno finanziabili più progetti per ogni associazione, con limiti variabili a seconda del settore.
Il bando individua cinque principali categorie di intervento, ciascuna con un tetto massimo di contributo:
- Centro storico di Bordighera Alta: fino a 1.000 euro per iniziativa (max 4 per associazione)
- Giardini Winter: fino a 1.000 euro (max 7 iniziative)
- Eventi teatrali: fino a 500 euro (max 6)
- Eventi musicali: fino a 500 euro (max 2)
- Iniziative letterarie: fino a 500 euro (max 3)
In alcuni casi è prevista la possibilità di bigliettazione, che dovrà essere rendicontata e inciderà sulla determinazione del contributo finale.
Possono presentare domanda associazioni, fondazioni e altri enti privati senza scopo di lucro operanti sul territorio, dotati di statuto registrato e codice fiscale o partita IVA. Le iniziative dovranno svolgersi tra il 1° giugno e il 15 settembre 2026. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre l’8 aprile 2026, tramite PEC oppure consegna a mano presso il protocollo comunale. Alla richiesta dovranno essere allegati:
- statuto o autocertificazione no profit
- relazione dettagliata del progetto
- bilancio preventivo e indicazione di eventuali entrate
I progetti saranno valutati sulla base di diversi elementi, tra cui:
- durata e intensità delle attività
- coinvolgimento della cittadinanza
- valorizzazione dei luoghi pubblici
- completezza della documentazione
- sostenibilità economica
In caso di richieste superiori alle risorse disponibili, il Comune potrà procedere con “riduzioni proporzionali e oggettive dei contributi”.
Il contributo sarà liquidato a consuntivo, previa presentazione entro il 31 dicembre 2026 di:
- relazione finale
- bilancio consuntivo
- documentazione delle spese e degli introiti
Le associazioni saranno direttamente responsabili dell’organizzazione degli eventi, inclusi aspetti logistici, sicurezza e promozione. Il Comune garantirà invece patrocinio, visibilità e, ove possibile, l’uso gratuito di spazi e attrezzature.
Tra i criteri di valutazione figurano:
- la durata e l’intensità delle attività
- il coinvolgimento della cittadinanza
- la capacità di valorizzare spazi pubblici e aree verdi
- la coerenza economica del progetto
Le associazioni selezionate saranno responsabili dirette dell’organizzazione degli eventi, dalla logistica alla promozione. Il Comune garantirà supporto attraverso:
- contributi economici
- patrocinio istituzionale
- uso gratuito di spazi e attrezzature
- Prevista anche la possibilità di introdurre bigliettazione per alcune iniziative, con rendicontazione obbligatoria.
Complessivamente, l’amministrazione ha stanziato 16.500 euro per sostenere il programma estivo.