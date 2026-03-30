Bordighera: estate 2026, via libera ai contributi per eventi. Il Comune punta su cultura, turismo e valorizzazione urbana

Il Comune di Bordighera mette in moto la macchina dell’estate 2026. Con una delibera approvata dal Commissario straordinario, l’ente ha definito criteri e risorse per sostenere le associazioni locali impegnate nell’organizzazione di eventi turistici e culturali. Il provvedimento prevede l’assegnazione di contributi economici e patrocinio comunale per iniziative capaci di valorizzare alcuni dei luoghi simbolo della città, tra cui il centro storico di Bordighera Alta, i giardini Winter e i percorsi di interesse turistico. Come si legge nella delibera, l’obiettivo è “integrare il calendario delle manifestazioni estive” attraverso iniziative con una forte valenza sociale e culturale, promuovendo al contempo l’associazionismo e la partecipazione della comunità per “valorizzare i luoghi della città e coinvolgere la comunità”, con particolare attenzione al centro storico, ai parchi pubblici e agli spazi culturali.

Contributi fino a 1.000 euro per evento

Il Comune ha stabilito importi massimi differenziati in base alla tipologia di iniziativa:

- fino a 1.000 euro per eventi nel centro storico e ai giardini Winter

- fino a 500 euro per iniziative teatrali, musicali e letterarie

Saranno finanziabili più progetti per ogni associazione, con limiti variabili a seconda del settore.

Il bando individua cinque principali categorie di intervento, ciascuna con un tetto massimo di contributo:

Centro storico di Bordighera Alta : fino a 1.000 euro per iniziativa (max 4 per associazione)

: fino a 1.000 euro per iniziativa (max 4 per associazione) Giardini Winter : fino a 1.000 euro (max 7 iniziative)

: fino a 1.000 euro (max 7 iniziative) Eventi teatrali : fino a 500 euro (max 6)

: fino a 500 euro (max 6) Eventi musicali : fino a 500 euro (max 2)

: fino a 500 euro (max 2) Iniziative letterarie: fino a 500 euro (max 3)

In alcuni casi è prevista la possibilità di bigliettazione, che dovrà essere rendicontata e inciderà sulla determinazione del contributo finale.

Possono presentare domanda associazioni, fondazioni e altri enti privati senza scopo di lucro operanti sul territorio, dotati di statuto registrato e codice fiscale o partita IVA. Le iniziative dovranno svolgersi tra il 1° giugno e il 15 settembre 2026. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre l’8 aprile 2026, tramite PEC oppure consegna a mano presso il protocollo comunale. Alla richiesta dovranno essere allegati:

statuto o autocertificazione no profit

relazione dettagliata del progetto

bilancio preventivo e indicazione di eventuali entrate

I progetti saranno valutati sulla base di diversi elementi, tra cui:

durata e intensità delle attività

coinvolgimento della cittadinanza

valorizzazione dei luoghi pubblici

completezza della documentazione

sostenibilità economica

In caso di richieste superiori alle risorse disponibili, il Comune potrà procedere con “riduzioni proporzionali e oggettive dei contributi”.

Il contributo sarà liquidato a consuntivo, previa presentazione entro il 31 dicembre 2026 di:

relazione finale

bilancio consuntivo

documentazione delle spese e degli introiti

Le associazioni saranno direttamente responsabili dell’organizzazione degli eventi, inclusi aspetti logistici, sicurezza e promozione. Il Comune garantirà invece patrocinio, visibilità e, ove possibile, l’uso gratuito di spazi e attrezzature.

Tra i criteri di valutazione figurano:

- la durata e l’intensità delle attività

- il coinvolgimento della cittadinanza

- la capacità di valorizzare spazi pubblici e aree verdi

- la coerenza economica del progetto

Le associazioni selezionate saranno responsabili dirette dell’organizzazione degli eventi, dalla logistica alla promozione. Il Comune garantirà supporto attraverso:

- contributi economici

- patrocinio istituzionale

- uso gratuito di spazi e attrezzature

- Prevista anche la possibilità di introdurre bigliettazione per alcune iniziative, con rendicontazione obbligatoria.

Complessivamente, l’amministrazione ha stanziato 16.500 euro per sostenere il programma estivo.